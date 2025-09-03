Argentina x Venezuela pelas Eliminatórias: onde assistir ao vivo, estatísticas e prováveis escalações
Nesta quinta-feira, Argentina e Venezuela se enfrentam em duelo válido pela 17ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. A partida está marcada para às 20h30 (de Brasília), no Monumental.
Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas e escalação.
Onde assistir Argentina x Venezuela ao vivo?
A partida terá transmissão do Sportv.
Como a Argentina chega para o confronto
Já classificada para a Copa do Mundo de 2026, a Argentina é líder isolada das Eliminatórias, com 35 pontos. O time comandado por Lionel Scaloni não pode ser alcançado por nenhuma outra seleção e, portanto, já tem o primeiro lugar garantido.
Como a Venezuela chega para o confronto
Na sétima posição, com 18 pontos, a Venezuela ocupa a zona de classificação para a repescagem, mas ainda busca uma vaga direta na Copa do Mundo. Após enfrentar a poderosa Argentina, os venezuelanos recebem a Colômbia, que ocupa a sexta posição.
Estatísticas
Argentina nas Eliminatórias
- 1ª posição
- 11 vitórias, 2 empates e 3 derrotas
- 28 gols marcados
- 9 gols sofridos
Venezuela nas Eliminatórias
- 7ª posição
- 4 vitórias, 6 empates e 6 derrotas
- 15 gols marcados
- 19 gols sofridos
Prováveis escalações
Argentina: Dibu Martínez; Molina, Romero, Otamendi e Tagliafico; Paredes, De Paul, Almada e Paz; Messi e Julián Álvarez.
Técnico: Lionel Scaloni
Venezuela: Romo; Aramburu, Ferraresi, Ángel e Navarro; Segovia, Rincón e Savarino; Soteldo, Martínez e Rondón
Técnico: Fernando Batista
Arbitragem
Árbitro: Piero Maza (CHI)
Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e José Retamal (CHI)
VAR: Juan Lara (CHI)
Ficha técnica
Jogo: Argentina x Venezuela
Campeonato: 17ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas
Data: 04 de setembro de 2025, quinta-feira
Horário: 20h30 (de Brasília)
Local: Estádio Monumental, em Buenos Aires
Onde assistir: Sportv