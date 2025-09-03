Topo

Argentina x Venezuela pelas Eliminatórias: onde assistir ao vivo, estatísticas e prováveis escalações

03/09/2025 20h00

Nesta quinta-feira, Argentina e Venezuela se enfrentam em duelo válido pela 17ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. A partida está marcada para às 20h30 (de Brasília), no Monumental.

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas e escalação.

Onde assistir Argentina x Venezuela ao vivo?

A partida terá transmissão do Sportv.

Como a Argentina chega para o confronto

Já classificada para a Copa do Mundo de 2026, a Argentina é líder isolada das Eliminatórias, com 35 pontos. O time comandado por Lionel Scaloni não pode ser alcançado por nenhuma outra seleção e, portanto, já tem o primeiro lugar garantido.

Como a Venezuela chega para o confronto

Na sétima posição, com 18 pontos, a Venezuela ocupa a zona de classificação para a repescagem, mas ainda busca uma vaga direta na Copa do Mundo. Após enfrentar a poderosa Argentina, os venezuelanos recebem a Colômbia, que ocupa a sexta posição.

Estatísticas

Argentina nas Eliminatórias

  • 1ª posição

  • 11 vitórias, 2 empates e 3 derrotas

  • 28 gols marcados

  • 9 gols sofridos

Venezuela nas Eliminatórias

  • 7ª posição

  • 4 vitórias, 6 empates e 6 derrotas

  • 15 gols marcados

  • 19 gols sofridos

Prováveis escalações

Argentina: Dibu Martínez; Molina, Romero, Otamendi e Tagliafico; Paredes, De Paul, Almada e Paz; Messi e Julián Álvarez.

Técnico: Lionel Scaloni

Venezuela: Romo; Aramburu, Ferraresi, Ángel e Navarro; Segovia, Rincón e Savarino; Soteldo, Martínez e Rondón

Técnico: Fernando Batista

Arbitragem

Árbitro: Piero Maza (CHI)

Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e José Retamal (CHI)

VAR: Juan Lara (CHI)

Ficha técnica

Jogo: Argentina x Venezuela

Campeonato: 17ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas

Data: 04 de setembro de 2025, quinta-feira

Horário: 20h30 (de Brasília)

Local: Estádio Monumental, em Buenos Aires

Onde assistir: Sportv

