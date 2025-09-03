Árbitra é agredida por jogador com tapa na cara durante jogo de futebol na Colômbia

Um episódio lamentável de agressão à arbitragem foi registrado nesta terça-feira, no estádio Chelo Castro, na cidade de Aracataca, na Colômbia. Vanessa Ceballos foi agredida pelo jogador Bolívar, do Real Alianza, após expulsar o atleta de campo, em jogo válido pela terceira divisão do Campeonato Colombiano.

De acordo com informações do jornal espanhol Marca, a árbitra se dirigiu ao banco de reservas e advertiu o atleta com o cartão vermelho. Inconformado, ele reagiu de forma inesperada e deu um tapa no rosto da juíza.

O ato de violência esquentou o clima dentro de campo e uma confusão generalizada se formou. Segundo testemunhas, a árbitra deixou o apito cair da boca, tentou revidar a agressão e precisou ser contida pelos jogadores.

As cenas de tumulto foram registradas em vídeo e viralizaram nas redes sociais. Por meio de nota, a liga de futebol local manifestou o seu repúdio às imagens de violência. A entidade enfatizou ainda que não tolera nenhum tipo de violência, principalmente contra mulheres.

Por fim, os dirigentes defenderam ainda que medidas de proteção sejam mais rígidas para defender as árbitras, especialmente as que apitam em jogos de competição masculina.