Topo

Esporte

Anisimova dá troco em Iga e vai às semifinais do US Open

Amanda Anisimova nas quartas de final do US Open de 2025 - REUTERS/Mike Segar
Amanda Anisimova nas quartas de final do US Open de 2025 Imagem: REUTERS/Mike Segar
do UOL

São Paulo

03/09/2025 18h57

Quando Iga Swiatek e Amanda Anisimova se encontraram na final de Wimbledon, o resultado foi um passeio da polonesa, que venceu por duplo 6/0 - um placar que não acontecia no slam da grama há mais de cem anos. Nesta quarta-feira, nas quartas de final do US Open, a história foi bem diferente. Jogando em casa, Anisimova foi superior, pressionou o saque da ex-número 1 do mundo com grandes devoluções e saiu vencedora por 6/4 e 6/3.

É a primeira vez na carreira que americana, atual número 9 do mundo, chega às semifinais do US Open. Em seis participações na chave principal, a jovem de 24 anos, que também eliminou Beatriz Haddad Maia do torneio, jamais havia passado da terceira rodada.

Na busca por uma vaga na final, Anisimova vai duelar com a vencedora do jogo entre a japonesa Naomi Osaka (#24), ex-número 1 do mundo e bicampeã do US Open, e a tcheca Karolina Muchova (#13). A partida será disputada na sessão noturna desta quarta-feira.

Como aconteceu

O duelo começou com Iga quebrando o saque de Anisimova, mas a americana reagiu rápido, devolvendo a quebra no segundo game e indicando que o encontro desta quarta-feira seria muito mais duro do que a final de Wimbledon. O jogo virou um duelo de grandes devoluções, com ambas atacando sempre que possível. Ambas salvaram um break point cada até o décimo game, quando Anisimova forçou dois erros de Swiatek e conquistou um par de set points. Iga salvou o primeiro com um bom saque, errou uma direita no segundo e viu a americana comemorar: 6/4.

O jogo seguiu equilibrado, com pressão nas sacadoras, no segundo set. Assim como na parcial anterior, Iga anotou uma quebra no primeiro game. Anisimova, contudo, igualou o placar no quarto game. A americana não aliviou. Manteve-se mentalmente forte e seguiu atacando Iga desde as devoluções. A polonesa não resistiu. No oitavo game, mais dois retornos de Anisimova forçaram dois erros da europeia. Pouco depois, a tenista da casa teve outro break point, e Iga cometeu uma dupla falta. Anisimova, então, foi para o saque com 5/3 e selou a partida com uma pitada de sorte: no terceiro match point, uma esquerda bateu na fita e morreu do lado da polonesa, que não conseguiu alcançar a bola.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Santos recebe propostas de até R$ 76 milhões, mas segura lateral

Sampaoli inicia sua 2ª passagem pelo Atlético-MG com longo papo, treino tático e desfalques

Alex Poatan admite que mentiu sobre ter sido hackeado após desabafo polêmico

Anisimova dá troco em Iga e vai às semifinais do US Open

Gil tem rescisão com o Santos publicada no BID e deve anunciar aposentadoria

Brasil x Chile: saiba onde assistir ao jogo pelas Eliminatórias

Cadillac anuncia piloto de testes da IndyCar e F-1 volta e ter um americano após três anos

Santos registra rescisão de contrato com Gil no BID

UOL ganha prêmio pela série Corpo de Atleta, da Olimpíada de 2024

Luiz Henrique celebra retorno à Seleção Brasileira: "Muito trabalho e muita humildade"

Às vésperas de jogo da NFL no Brasil, elenco do Chargers treina no CT do Corinthians