Andrey Santos recusa proposta saudita para ganhar 5x mais e fica no Chelsea

O volante Andrey Santos, do Chelsea e da seleção brasileira, recusou uma proposta milionária do futebol da Arábia Saudita. Ele decidiu ficar no clube inglês para aumentar as chances de ir à Copa do Mundo do ano que bem.

O UOL apurou que o Al-Qadsiah, clube que pertence à Aramco — petrolífera estatal do país — fez uma oferta de 70 milhões de euros (R$ 444 milhões) ao Chelsea, que chegou a abrir negociações.

Só que pesou a decisão de Andrey Santos: o jogador recusou as bases salariais de 8 milhões de euros (R$ 50 milhões) por ano, cerca de cinco vezes mais do que recebe atualmente no clube inglês.

Andrey Santos tem sido reserva no Chelsea, mas entra em todos os jogos Imagem: Chelsea

Segundo fontes ouvidas pelo UOL, o brasileiro só aceitaria negociar uma mudança para a Arábia Saudita pelo dobro do salário oferecido.

A prioridade, no momento, é se manter na Premier League e aproveitar as oportunidades no Chelsea para continuar no grupo de convocados por Carlo Ancelotti para a seleção: Andrey esteve nas duas listas divulgadas pelo treinador italiano até agora.

No Chelsea, ele só jogou como titular uma vez, na vitória sobre o Palmeiras no Mundial de Clubes. Na Premier League, Andrey entrou no segundo tempo nas três rodadas disputadas até agora. Os titulares do técnico Enzo Maresca são o argentino Enzo Fernández e o equatoriano Moisés Caicedo.

Sem poder contar Andrey, o Al-Qadsiah anunciou a contratação do alemão Julian Weigl, ex-Benfica e Borussia Dortmund, que estava no Borussia Monchengladbach.