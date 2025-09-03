Ancelotti confirma Brasil com quatro atacantes e João Pedro como 9 contra o Chile

Nesta quarta-feira, o técnico Carlo Ancelotti confirmou que o Brasil jogará com quatro atacantes contra o Chile, sendo um deles João Pedro, que atuará como centroavante. As seleções se enfrentam nesta quinta-feira, no Maracanã, às 21h30 (de Brasília), pelas Eliminatórias Sul-Americanas.

O treinador busca repetir o desempenho da vitória sobre o Paraguai, por 1 a 0, no dia 10 de junho. Para formar o quarteto ofensivo, Ancelotti tem à disposição Estêvão, Gabriel Martinelli, João Pedro, Kaio Jorge, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Raphinha e Richarlison.

"Saímos do jogo contra o Paraguai muito satisfeitos. Penso que a equipe jogou muito bem, defensivamente e ofensivamente. É o que queremos fazer no jogo de amanhã. Jogar intensamente, forte no jogo defensivo, fazer uma pressão ofensiva e jogar rápido com bola. Acho que podemos repetir o jogo contra o Paraguai. Testamos quatro centroavantes (no treino), e a ideia é não mudar muito para a partida contra o Chile", afirmou, em coletiva na Granja Comary.

Uma das quatro lacunas será preenchida por João Pedro. O italiano confirmou que o jogador será o centroavante da equipe e segue analisando quem jogará atrás do atacante.

"João Pedro joga como centroavante. No último jogo do Chelsea, jogou de 10. Isso é bom para ele, que pode jogar como centroavante e 10. No jogo de amanhã, vai jogar como centroavante. Atrás dele tenho que pensar em quem colocar. Pode ser Estêvão e Raphinha também", disse.

Ancelotti, entretanto, não garantiu o esquema de quatro atacantes nos próximos jogos do Brasil. O estilo de jogo pode ser alterado na partida contra a Bolívia, na próxima terça-feira.

"O sistema é feito para amanhã. Depois, esse time pode jogar em diferentes esquemas. Depende do tipo de jogo que queremos fazer. No jogo de amanhã, a ideia é repetir o jogo contra o Paraguai. Contra a Bolívia, o esquema pode mudar um pouco", destacou.

Situação do Brasil

Com 25 pontos conquistados, o Brasil já garantiu sua vaga na Copa do Mundo de 2026. Agora, a Seleção a busca encerrar as Eliminatórias na segunda posição. O time, terceiro colocado, possui a mesma pontuação do Equador, vice-líder da competição