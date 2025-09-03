Topo

Esporte

Ancelotti aponta "decisão técnica" em ausência de Neymar na Seleção

03/09/2025 10h15

O técnico Carlo Ancelotti voltou a falar sobre a ausência do meia-atacante Neymar na convocação da Seleção Brasileira na manhã desta quarta-feira, em coletiva de impensa, na Granja Comary. O comandante respondeu ao comentário do craque sobre o assunto.

No último domingo, após o empate entre Santos e Fluminense, Neymar afirmou que está bem fisicamente e que ficou de fora da convocação por escolha técnica. Ancelotti concordou com o craque e afirmou que de fato foi uma decisão técnica, levando em conta também sua questão física.

"Normal. Eu creio que é a verdade, porque é uma decisão técnica que se baseiam em muitas coisas. No que o jogador está fazendo, no que tem feito. Quando falo do critério físico, é algo que toda a comissão considera muito importante. A verdade é que ninguém pode discutir o nível técnico de Neymar. O que analisamos é sua questão física, mas também de todos os jogadores que estão aqui. Essa Seleção tem muita concorrência", disse o italiano.

O jogador do Santos estava na pré-lista do técnico, mas ficou de fora da convocação final. O treinador optou por dar oportunidades a outros jogadores, para testá-los visando a preparação para a Copa do Mundo.

Ancelotti afirmou que no futebol atual há poucos jogadores que jogam como meia, posição de Neymar. O treinador, contudo, acredita que pode achar uma solução com os atacantes do grupo, como Estêvão, que para ele também pode jogar por dentro.

"O futebol moderno perdeu um pouco esse tipo de jogador, que joga por dentro como um meia. O futebol moderno tem mais pontas rápidos, fortes. Estêvão é esse tipo de jogador. Um ponta de muita qualidade, mas que também pode jogar por dentro. É o que o futebol moderno pede agora", afirmou.

O treinador finaliza a preparação para o jogo contra o Chile nesta quarta-feira, na Granja Comary. A partida, válida pelas Eliminatórias Sul-Americanas, está agendada para esta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

'Sampaoli não é uma grande contratação do Atlético-MG', diz Casagrande

Andrey Santos recusa proposta saudita para ganhar 5x mais e fica no Chelsea

Ancelotti aponta "decisão técnica" em ausência de Neymar na Seleção

NFL no RJ? Liga busca expansão do futebol americano para outros Estados no Brasil

Ancelotti detalha como quer a seleção contra o Chile: 'Quatro atacantes'

Pai de Bortoleto diz que Bernie foi ?fundamental? para piloto ser da Sauber

Sem contrato! Brasileiro vence, mas não convence e passa em branco no Contender

Clube italiano anuncia a contratação por empréstimo de Lorran, do Flamengo

Alcaraz e Djokovic farão semi do Aberto dos EUA marcada por rivalidade geracional

Inter confirma venda de Wesley para o Al-Rayyan; Palmeiras irá receber valor

Ancelotti evita polêmica com Neymar e explica opção por não convocá-lo