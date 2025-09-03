Ancelotti aponta "decisão técnica" em ausência de Neymar na Seleção

O técnico Carlo Ancelotti voltou a falar sobre a ausência do meia-atacante Neymar na convocação da Seleção Brasileira na manhã desta quarta-feira, em coletiva de impensa, na Granja Comary. O comandante respondeu ao comentário do craque sobre o assunto.

No último domingo, após o empate entre Santos e Fluminense, Neymar afirmou que está bem fisicamente e que ficou de fora da convocação por escolha técnica. Ancelotti concordou com o craque e afirmou que de fato foi uma decisão técnica, levando em conta também sua questão física.

"Normal. Eu creio que é a verdade, porque é uma decisão técnica que se baseiam em muitas coisas. No que o jogador está fazendo, no que tem feito. Quando falo do critério físico, é algo que toda a comissão considera muito importante. A verdade é que ninguém pode discutir o nível técnico de Neymar. O que analisamos é sua questão física, mas também de todos os jogadores que estão aqui. Essa Seleção tem muita concorrência", disse o italiano.

O jogador do Santos estava na pré-lista do técnico, mas ficou de fora da convocação final. O treinador optou por dar oportunidades a outros jogadores, para testá-los visando a preparação para a Copa do Mundo.

Ancelotti afirmou que no futebol atual há poucos jogadores que jogam como meia, posição de Neymar. O treinador, contudo, acredita que pode achar uma solução com os atacantes do grupo, como Estêvão, que para ele também pode jogar por dentro.

"O futebol moderno perdeu um pouco esse tipo de jogador, que joga por dentro como um meia. O futebol moderno tem mais pontas rápidos, fortes. Estêvão é esse tipo de jogador. Um ponta de muita qualidade, mas que também pode jogar por dentro. É o que o futebol moderno pede agora", afirmou.

O treinador finaliza a preparação para o jogo contra o Chile nesta quarta-feira, na Granja Comary. A partida, válida pelas Eliminatórias Sul-Americanas, está agendada para esta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.