Ancelotti acerta ao não tratar Neymar como intocável na seleção, diz PVC

Carlo Ancelotti acerta ao não tratar Neymar como intocável na seleção brasileira, defende o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira.

Na coletiva que precede o jogo do Brasil contra o Chile pelas Eliminatórias, Ancelotti evitou entrar em polêmica com Neymar e destacou a quantidade de opções à disposição.

O Ancelotti foge da polêmica e põe panos quentes: ele baixa a bola no chão e anda para frente. O Neymar achou que é uma questão técnica? De fato é uma questão técnica, tem a ver com a parte física, mas é uma questão técnica. E ele tem feito questão de frisar que tem concorrência.

Ele tá absolutamente perfeito. Ele tá dizendo: 'cara, eu vou montar o time. Eu vou montar o time com o que eu tenho de melhor e eu tenho 70 para escolher'. Se o Neymar estiver entre os melhores 25, 26, ele vai para a Copa. Se não estiver, eu vou fazer o quê? É uma questão técnica mesmo, e física. A questão técnica passa pela questão física.

Paulo Vinícius Coelho

Após partida do Santos no Brasileirão, Neymar afirmou que a decisão de Ancelotti de não incluí-lo na lista foi técnica. O treinador havia justificado a não convocação citando a questão física.

Hoje, na coletiva na Granja Comary, Ancelotti concordou com Neymar e aproveitou para exaltar a qualidade técnica com que pode contar na seleção brasileira.

Normal [a declaração de Neymar]. Creio que é a verdade. É uma decisão técnica que se baseia sobre muitas coisas: o que o jogador está fazendo, o que já fez e o problema que tem tido. Quando falo do critério físico, é um critério que toda comissão considera muito importante. Disse em outra coletiva que ninguém pode discutir Neymar a nível técnico. O que olhamos e avaliamos a cada dia é sua condição física, mas não só dele, de todos que estão aqui. A verdade é que essa seleção tem muita concorrência. A equipe do Brasil tem 70 jogadores que podem estar na Copa do Mundo.

Carlo Ancelotti

O Brasil enfrenta o Chile amanhã às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, e vai à Bolívia jogar contra a seleção da casa no dia 9, na rodada final das Eliminatórias da Copa.

Assista ao vídeo:

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.