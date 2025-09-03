Alex Poatan admite que mentiu sobre ter sido hackeado após desabafo polêmico

Ex-campeão do UFC e um dos nomes mais populares do MMA atual, Alex 'Poatan' voltou aos holofotes - desta vez, por um motivo fora do octógono. Em entrevista ao programa 'The Ariel Helwani Show' nesta quarta-feira (3), o brasileiro admitiu ter mentido ao afirmar que havia sido hackeado, após a repercussão de um tweet polêmico em que criticava o UFC por conta de uma suposta imposição de luta.

Na época, a publicação - que foi rapidamente apagada - gerou grande alvoroço nas redes sociais. Pouco depois, Poatan tentou amenizar a situação alegando que sua conta havia sido invadida. No entanto, meses depois, o próprio lutador revelou que foi ele quem escreveu a mensagem e que tudo não passou de um desabafo impulsivo motivado por um mal-entendido.

"Aquela vez do Twitter e tal... Não sei como foi. Fiquei chateado, mas eu que fiz errado. O UFC estava tentando colocar uma luta (entre Jiri Prochazka e Magomed Ankalaev) e, tipo, eu fiquei: 'Como assim? Me prometeram'. Mas eu errei em tuitar, em colocar o que eu quisesse ali, ao invés de chegar no UFC e falar: 'Vocês prometeram algo, e o que a gente vai fazer?'. Depois eles entenderam e falaram: 'Vamos fazer o que você quer'. Foi um pouco de falta de comunicação", confessou Poatan.

"Eu tenho uma boa relação com o UFC, com os meus empresários. Da forma como trouxeram pra mim, achei que não foi legal, e eu fiz algo até antiético. Fui lá por conta própria e tuitei sem falar com o meu empresário, como se fosse um meio de protesto: 'Me prometeram e como assim vão colocar outra luta?'. Me precipitei. Se eu tivesse feito uma ligação antes pro Hunter, teria resolvido isso sem nenhuma exposição", completou

Falha de comunicação

Plínio Cruz, treinador de Poatan e também seu intérprete na entrevista, complementou as falas do pupilo e deu sua própria versão da situação. Segundo ele, a reação do campeão foi resultado de uma falha de comunicação entre o lutador, sua equipe e a organização.

"Foi uma falha de comunicação, porque o Alex descobriu essas coisas nas redes sociais e ficou chateado. Por isso, postou aquilo. Mas ele se arrepende porque estava errado. Ele não tinha conhecimento de tudo o que estava acontecendo. Foi uma confusão entre o camp, o empresário e o UFC - mas não foi culpa da organização. Ele apenas se expressou mal", explicou o treinador.

Relembre o caso

Em maio deste ano, Poatan fez uma postagem enigmática no 'X' (antigo Twitter), insinuando que poderia estar próximo de encerrar sua trajetória no MMA. Na ocasião, ele demonstrava frustração com a direção que sua carreira estaria tomando.

"Eu sempre respondi aos chamados do UFC, mas se eles quiserem brincar comigo, podemos fazer isso. Nunca falei mal do UFC, mas, com o que acabei de ouvir, estou desanimado. Já tinha pensado em não lutar mais, e depois do que acabaram de me contar, este pode ser o começo", escreveu o brasileiro.

Horas depois, o multicampeão gravou um vídeo no 'Instagram' em tom mais sereno, tranquilizando os fãs e negando qualquer tipo de atrito com a organização presidida por Dana White. Na gravação, ele afirmou que sua conta havia sido hackeada e reforçou sua boa relação com o UFC. Agora, com a verdade revelada, o episódio é encarado como um deslize provocado por desinformação interna.

