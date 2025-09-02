Topo

Yago Dora supera dois quase na WSL e comemora título mundial inédito: 'Sempre acreditei'

São Paulo

02/09/2025 00h05

Ainda na água, após garantir o título da Liga Mundial de Surfe (WSL), em Fiji, Yago Dora falou as primeiras palavras como campeão mundial. Foi o primeiro título do curitibano radicado em Florianópolis e o oitavo do Brasil.

Aos 29 anos, ele se junta a Gabriel Medina (2014, 2018 e 2021), Adriano de Souza (2015), Italo Ferreira (2019) e Filipe Toledo (2022 e 2023) na lista de brasileiros campeões mundiais.

"É inacreditável para mim. Senti essa energia em Fiji desde que cheguei aqui e sempre acreditei nesse título. Fico feliz em trazer mais um título para o Brasil. Agradeço a todos que me apoiaram ao longo da carreira", falou à WSL.

O título veio após Yago bater na trave duas vezes. Em 2023, ele chegou a ir para o WSL Finals, mas ficou em quinto. O título acabou com outro brasileiro, Filipe Toledo.

Já no ano passado, Yago ficou fora da final. Ele terminou em sexto, acumulando 36.380 pontos. O quinto colocado foi o australiano Ethan Ewing, com 38.080, já contando a pontuação do WSL Finals.

O campeão de 2024 foi o havaiano John John Florence, que impôs uma quebra na sequência brasileira. O Brasil era campeão em sequência de 2018 a 2023. No intervalo, foram duas conquistas de Medina, duas de Filipe Toledo e uma de Italo Ferreira. Em 2020, a competição foi cancelada por causa da pandemia.

