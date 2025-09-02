Topo

Yago Dora adota estilo 'Cascão' de Ronaldo e mira Olimpíada: 'É minha meta'

Yago Dora faz homenagem a Ronaldo Fenômeno Imagem: Instagram/@wsl
02/09/2025 21h36

Recém-coroado campeão mundial de surfe, Yago Dora já olha para o próximo desafio: os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028.

Em coletiva após conquistar o título no WSL Finals em Fiji, o paranaense deixou claro que a meta agora é lutar por uma vaga olímpica — carregando na cabeça (literalmente) uma inspiração que o acompanha desde criança: Ronaldo Fenômeno.

Estou bem ansioso para lutar pela minha vaga nas Olimpíadas. Esse ano eu venci em Trestles, e isso me dá uma confiança muito boa, uma vontade a mais de estar lá nos Jogos de Los Angeles. Ainda falta um tempo, mas com certeza é uma meta minha. Tendo conquistado um título mundial, essa experiência me ajuda também. Conseguir um título grande deixa o próximo grande mais possível Yago Dora

Inspiração no Fenômeno

Nascido em Curitiba e criado em Florianópolis, Yago cresceu dividido entre duas paixões: o futebol e o surfe. Até os 11 anos, sonhava em ser jogador profissional. Se as chuteiras ficaram de lado, a idolatria por Ronaldo nunca saiu de cena — como deixou claro no novo corte de cabelo, estilo 'Cascão', à lá R9.

Yago Dora usa número em homenagem a Ronaldo Fenômeno
Imagem: Cait Miers/World Surf League

Cresci com as memórias do Ronaldo jogando, a seleção brasileira, quando era criança a seleção ganhou o Penta? e tudo isso ficou marcado na minha cabeça. Sempre foi meu jogador favorito. Acho o futebol muito bonito, adoro assistir. É difícil acompanhar por conta da nossa rotina, mas, quando mais novo, acompanhava tudo. Sempre fui muito fã do Ronaldo Yago Dora

A devoção se materializou na mudança do número da sua lycra. Há dois anos, Yago decidiu competir com o #9, o mesmo de Ronaldo.

Eu quis mudar o número da minha lycra para #9, acho que o número representa isso: o cara que chega na hora importante e define o jogo, faz as coisas acontecerem. E eu queria isso para a minha carreira, senti que era um simbolismo legal para mim, era isso que queria me tornar, um cara decisivo, de momentos grandes. E funcionou! Yago Dora

De Paris a Los Angeles

Yago Dora adota corte estilo 'Cascão' de Ronaldo
Imagem: Instagram/@wsl

Yago chegou perto de disputar os Jogos de Paris, em 2024. Ele esteve no ISA Games, torneio classificatório em que o Brasil garantiu mais uma vaga masculina além das de Filipe Toledo e João Chumbinho.

Mas, naquela ocasião, o lugar acabou ficando com Gabriel Medina, campeão do evento. Agora, com um título mundial no currículo e uma vitória recente em Trestles — palco do surfe nos próximos Jogos —, Yago acredita que sua hora vai chegar.

Do menino que sonhava em ser camisa 9 ao surfista que se tornou campeão do mundo, Yago já mostrou que sabe decidir nos grandes momentos. E Los Angeles pode ser o próximo.

