Victor Hugo é anunciado pelo Santos e realiza sonho de jogar com Neymar
O Santos anunciou hoje a contratação de Victor Hugo, do Flamengo, por empréstimo até 31 de julho de 2026.
O contrato não prevê um valor fixado para a compra, mas o Peixe tem a prioridade e pode cobrir qualquer proposta que chegar pelo meio-campista de 21 anos. Ele vestirá a camisa 29.
No anúncio do Santos, Victor Hugo contou sobre o sonho realizado de atuar ao lado do Neymar.
Estou feliz demais e ansioso para jogar, para treinar. É um sonho sendo realizado, assisto o Neymar no Santos desde que eu comecei a assistir futebol, foi o jogador que me fez me apaixonar de verdade pelo futebol. É uma honra, um prazer poder jogar com ele, ter essa oportunidade e tenho certeza que vai dar muito certo Victor Hugo
Está sendo incrível. A torcida já mandou bastante mensagem no Instagram. Estou feliz demais por estar nesse clube gigante e espero poder ajudar o máximo possível dentro de campo. Fui no último jogo na Vila e não vejo a hora de estar dentro do campo, podendo dar alegria para essa torcida. Tenho certeza que vai ser incrível, estou ansioso demais