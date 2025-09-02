Victor Hugo é anunciado pelo Santos e realiza sonho de jogar com Neymar

O Santos anunciou hoje a contratação de Victor Hugo, do Flamengo, por empréstimo até 31 de julho de 2026.

O contrato não prevê um valor fixado para a compra, mas o Peixe tem a prioridade e pode cobrir qualquer proposta que chegar pelo meio-campista de 21 anos. Ele vestirá a camisa 29.

No anúncio do Santos, Victor Hugo contou sobre o sonho realizado de atuar ao lado do Neymar.

Estou feliz demais e ansioso para jogar, para treinar. É um sonho sendo realizado, assisto o Neymar no Santos desde que eu comecei a assistir futebol, foi o jogador que me fez me apaixonar de verdade pelo futebol. É uma honra, um prazer poder jogar com ele, ter essa oportunidade e tenho certeza que vai dar muito certo Victor Hugo