Topo

Esporte

Victor Hugo é anunciado pelo Santos e realiza sonho de jogar com Neymar

do UOL

Do UOL, em Santos (SP)

02/09/2025 15h56

O Santos anunciou hoje a contratação de Victor Hugo, do Flamengo, por empréstimo até 31 de julho de 2026.

O contrato não prevê um valor fixado para a compra, mas o Peixe tem a prioridade e pode cobrir qualquer proposta que chegar pelo meio-campista de 21 anos. Ele vestirá a camisa 29.

No anúncio do Santos, Victor Hugo contou sobre o sonho realizado de atuar ao lado do Neymar.

Relacionadas

Santos e León divergem, e chegada de zagueiro pode melar

Neymar reclama de regra e faz alerta ao Santos: 'Água batendo na bunda'

Lautaro Díaz chega a São Paulo para assinar com o Santos

Estou feliz demais e ansioso para jogar, para treinar. É um sonho sendo realizado, assisto o Neymar no Santos desde que eu comecei a assistir futebol, foi o jogador que me fez me apaixonar de verdade pelo futebol. É uma honra, um prazer poder jogar com ele, ter essa oportunidade e tenho certeza que vai dar muito certo Victor Hugo

Está sendo incrível. A torcida já mandou bastante mensagem no Instagram. Estou feliz demais por estar nesse clube gigante e espero poder ajudar o máximo possível dentro de campo. Fui no último jogo na Vila e não vejo a hora de estar dentro do campo, podendo dar alegria para essa torcida. Tenho certeza que vai ser incrível, estou ansioso demais

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Em Cotia, São Paulo bate o Cuiabá pelo Brasileiro sub-17

Santos registra déficit de quase R$ 43 milhões no 2º trimestre de 2025; veja detalhes

Alcaraz bate Lehecka, continua sem perder sets no US Open e chega à 9ª semifinal de Grand Slam

Santos anuncia a contratação do atacante Lautaro Díaz, ex-Cruzeiro

São Paulo vive dia de reuniões por Marcos Leonardo e ainda sonha com acerto

Julio: Palmeiras chega no Flamengo e entra no jogo das grandes contratações

PVC: Ancelotti já entendeu que não pode ser refém do Neymar

Cruzeiro oficializa a contratação do lateral Kauã Moraes, ex-Athletico

Santos conversa com clube mexicano para contratar Matheus Dória

São Paulo acerta o retorno do atacante argentino Rigoni

Sampaoli é uma boa para o Atlético-MG? Colunistas opinam