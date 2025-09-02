Victor Hugo cita ansiedade para jogar com Neymar no Santos: "Sonho sendo realizado"

Anunciado pelo Santos, Victor Hugo está ansioso para poder treinar e jogar com Neymar. O meio-campista, que assinou nesta terça-feira, destacou a felicidade de estar no mesmo time do craque.

"Estou feliz demais e ansioso para jogar, para treinar. É um sonho sendo realizado, assisto o Neymar no Santos desde que eu comecei a assistir futebol, foi o jogador que me fez me apaixonar de verdade pelo futebol. É uma honra, um prazer poder jogar com ele, ter essa oportunidade e tenho certeza que vai dar muito certo", contou o camisa 29.

Devidamente trajado. Vai pra cima deles, Victor Hugo! ???? pic.twitter.com/bwF3PRa3FE ? Santos FC (@SantosFC) September 2, 2025

O jogador de 21 anos chega por empréstimo do Flamengo, depois de passagem pelo Göztepe, da Turquia. O contrato é até 31 de julho de 2026.

"Está sendo incrível. A torcida já mandou bastante mensagem no Instagram. Estou feliz demais por estar nesse clube gigante e espero poder ajudar o máximo possível dentro de campo. Fui no último jogo na Vila e não vejo a hora de estar dentro do campo, podendo dar alegria para essa torcida. Tenho certeza que vai ser incrível, estou ansioso demais", finalizou.

Por conta da data Fifa, Victor Hugo só deve estrear no dia 14 de setembro, quando o Santos visita o Atlétic0-MG, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 16 horas (de Brasília), na Arena MRV.