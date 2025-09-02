Viagens e clássico paulista pelo Brasileiro: veja agenda do Santos no mês de setembro

O Santos terá um mês de setembro relativamente tranquilo, e o técnico Juan Pablo Vojvoda terá bastante tempo para trabalhar e implementar suas ideias à frente da equipe. O Alvinegro Praiano disputará, inicialmente, apenas três partidas neste mês, todas pelo Campeonato Brasileiro.

O calendário de setembro do Santos envolve duas viagens, uma mais próxima e outra mais longa, além de um clássico paulista. O Peixe enfrentará o Atlético-MG em Belo Horizonte, o São Paulo na Vila Belmiro, e o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista.

Coincidentemente, todas os jogos estão inicialmente agendadas para domingos. Os três embates serão válidos pelo Campeonato Brasileiro, uma vez que o Santos já foi eliminado da Copa do Brasil e também não conquistou uma vaga nas Copas Libertadores ou Sul-Americana nesta temporada.

Primeiro, o Santos mede forças contra o Atlético-MG. O confronto acontece no dia 14 de setembro, às 16h (de Brasília), na Arena MRV, pela 23ª rodada da Série A. Em busca de um bom resultado, o Alvinegro Praiano precisará quebrar um tabu de oito anos sem vencer o Galo fora de casa.

Depois, o Peixe terá um clássico pela frente. O Santos recebe o São Paulo na Vila Belmiro, às 20h30 do próximo dia 21 de setembro. As duas equipes se enfrentarão pela terceira vez na temporada, com uma vitória para cada lado. Os clubes mandantes fizeram valer o 'fator casa'.

Já no seu último compromisso previsto para setembro, o Santos viaja novamente, dessa vez à Bragança Paulista, para encarar o Red Bull Bragantino. A bola rola no dia 28 de setembro, a partir das 18h30. O recorte recente do embate é equilibrado, com quatro vitórias do Peixe, quatro do Massa Bruta e dois empates.

"A próxima [partida] vai ser diferente, fora de casa. Todas são diferentes, não são iguais, mas nossa atitude tem que continuar igual. Sabemos que em uma liga como a Série A, tão de alto nível, vamos encontrar times que dentro de casa se fazem fortes também", projetou o técnico Juan Pablo Vojvoda em coletiva no último domingo.

Situação do Santos e dos rivais de setembro no Brasileirão

No último domingo, o Santos teve dois gols anulados e ficou no 0 a 0 com o Fluminense, na Vila Belmiro, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado não foi tão bom para o Peixe, que apesar de ter sido melhor na partida, chegou ao terceiro jogo sem vitória.

O Santos amargou duas derrotas e um empate nas últimas três rodadas e busca a reabilitação no Brasileirão. O Peixe ainda está ameaçado pelo rebaixamento e caiu para a 16ª posição, ficando com 22 pontos - mesma pontuação do Vitória, que abre o Z4.

Dois dos rivais do Santos neste mês de setembro estão na parte de cima da tabela. O São Paulo é o sétimo colocado, com 32 pontos, enquanto o Red Bull Bragantino aparece em oitavo lugar, com 30 pontos. Já o Atlético-MG também vive situação complicada e ocupa a 14ª posição, com 24 pontos.

Veja os jogos do Santos agendados para setembro:

Atlético-MG x Santos (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(23ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 14 de setembro (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Santos x São Paulo (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(24ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 21 de setembro (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)