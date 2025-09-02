Topo

Esporte

Veja os números de Cuiabano na sua passagem pelo Botafogo

02/09/2025 13h35

O lateral esquerdo Cuiabano deixou o Botafogo na última segunda-feira, rumo ao Nottingham Forest. Destaque nas recentes conquistas do Glorioso, o atleta deixa o futebol brasileiro com ótimos números.

Números pelo Botafogo

Confira o desempenho de Cuiabano nas suas duas temporadas pelo Botafogo:

  • 60 jogos (37 como titular)

  • 7 gols

  • 7 assistências

  • 7 grandes chances criadas

  • 38 passes decisivos

  • 275 duelos ganhos

  • 105 desarmes

  • 200 bolas recuperadas

  • 103 ações na área rival.

  • Fonte: Sofascore

Novo clube de Cuiabano

Agora, Cuiabano chega ao Nottingham Forest brigando pela titularidade da equipe. O lateral brasileiro terá a concorrência do titular Neco Williams e do reforço Zinchenko, que foi vendido pelo Arsenal.

Cuiabano se juntou a três jogadores ex-Botafogo no Nottingham Forest: John, Jair Cunha e Igor Jesus.

Fase do Botafogo e próximos jogos

Vivo na Copa do Brasil e no Brasileirão, o Botafogo busca melhorar na reta final da temporada. Atualmente, a equipe carioca é a quinta colocada do Campeonato Brasileiro, com 35 pontos, 12 atrás do líder Flamengo.

Após a Data Fifa, o Botafogo terá dois desafios importantes:

  • dia 11, jogo contra o Vasco, no Nilton Santos, pela Copa do Brasil (ida foi 1 a 1);

  • dia 14, desafio diante do São Paulo, no Morumbis, pelo Brasileirão.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Palmeiras bate R$ 1,1bi de faturamento em 2025 e registra superávit de R$ 238 milhões em julho

Fluminense tem o quinto pior aproveitamento no Brasileirão após Mundial

Veja os números de Cuiabano na sua passagem pelo Botafogo

Palmeiras vai usar percentual de vendas para financiar Andreas, diz Lavieri

Nayef Aguerd avista 'vulcão' de Marselha do avião

Chefe de Bortoleto projeta título da Fórmula 1 para Sauber em 2030

Atlético-MG está próximo de acertar retorno de Sampaoli como técnico

Santos e León divergem, e chegada de zagueiro pode melar

Jornal coloca Estêvão, reforço do Chelsea, como segunda melhor contratação do Campeonato Inglês

São Paulo analisa chance de trazer Rigoni de volta

Kaio Jorge celebra boa fase no Cruzeiro e convocação para Seleção