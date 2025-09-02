Veja os números de Cuiabano na sua passagem pelo Botafogo
O lateral esquerdo Cuiabano deixou o Botafogo na última segunda-feira, rumo ao Nottingham Forest. Destaque nas recentes conquistas do Glorioso, o atleta deixa o futebol brasileiro com ótimos números.
Números pelo Botafogo
Confira o desempenho de Cuiabano nas suas duas temporadas pelo Botafogo:
- 60 jogos (37 como titular)
- 7 gols
- 7 assistências
- 7 grandes chances criadas
- 38 passes decisivos
- 275 duelos ganhos
- 105 desarmes
- 200 bolas recuperadas
- 103 ações na área rival.
- Fonte: Sofascore
Novo clube de Cuiabano
Agora, Cuiabano chega ao Nottingham Forest brigando pela titularidade da equipe. O lateral brasileiro terá a concorrência do titular Neco Williams e do reforço Zinchenko, que foi vendido pelo Arsenal.
Cuiabano se juntou a três jogadores ex-Botafogo no Nottingham Forest: John, Jair Cunha e Igor Jesus.
Fase do Botafogo e próximos jogos
Vivo na Copa do Brasil e no Brasileirão, o Botafogo busca melhorar na reta final da temporada. Atualmente, a equipe carioca é a quinta colocada do Campeonato Brasileiro, com 35 pontos, 12 atrás do líder Flamengo.
Após a Data Fifa, o Botafogo terá dois desafios importantes:
- dia 11, jogo contra o Vasco, no Nilton Santos, pela Copa do Brasil (ida foi 1 a 1);
- dia 14, desafio diante do São Paulo, no Morumbis, pelo Brasileirão.