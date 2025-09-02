Topo

Esporte

Vasco apresenta Matheus França e Carlos Cuesta para buscar recuperação no Brasileiro

Rio

02/09/2025 17h48

O Vasco aproveitou esta terça-feira para apresentar mais dois reforços à sua torcida: o meia-atacante Matheus França, revelado no Flamengo, e o zagueiro colombiano Carlos Cuesta. A dupla chega para dar mais opções ao técnico Fernando Diniz nesta sequência de Campeonato Brasileiro onde o clube carioca ocupa a 15ª colocação (22 pontos) e vê sob desconfiança a proximidade com a zona de rebaixamento.

Jogador de bastante habilidade, Matheus França comentou sobre o novo desafio em sua carreira. Na coletiva, ele também tratou de desvincular o seu início no rubro-negro e evitou falar o nome do adversário.

"Todo mundo sabe da minha trajetória, do meu início no clube rival (Flamengo), mas o mais importante agora é focar aqui no Vasco, que é um clube grande. Essa escolha (de voltar ao Brasil) foi minha pela conversa com o Diniz, com o Felipe (ex-jogador) e o Pedrinho (presidente do clube)", afirmou.

Matheus França foi emprestado pelo Crystal Palace, da Inglaterra, e assinou vínculo de um ano com a equipe cruzmaltina. Por conta da sequência intensa de jogos, ele entrou em campo contra o Sport antes mesmo de ser apresentado e ajudou os companheiros no triunfo de 3 a 2 em Recife.

"Estou voltando de lesão, pegando ritmo de jogo. Minhas condições físicas são boas, estou evoluindo mais e ganhando ritmo para poder desempenhar o melhor aqui no Vasco", completou.

Carlos Cuesta completou a tarde de apresentações e afirmou que a prioridade é tirar o Vasco das últimas colocações do Brasileirão. "Eu não venho para estar tranquilo e a passeio, venho competir. Quero mostrar ao clube e a todos que estou bem e que as minhas qualidades sejam reconhecidas", declarou o atleta que vem de empréstimo do Galatasaray, da Turquia, pelo período de um ano e meio.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Palmeiras goleia Córdoba e mantém 100% de aproveitamento no Mundial sub-17

Grêmio anuncia o lateral-esquerdo Enzo; veja lances

Santos destrava negociação e deve contratar o zagueiro Adonis Frías

Dança das cadeiras! Kauê Fernandes ganha novo oponente para o UFC Paris

Vasco apresenta Matheus França e Carlos Cuesta para buscar recuperação no Brasileiro

Absolvido!Jon Jones tem acusação por supostamente fugir de local de acidente retirada

Luan Cândido troca o Grêmio pelo Sport para ter mais minutos em campo no Brasileirão

Em Cotia, São Paulo bate o Cuiabá pelo Brasileiro sub-17

Santos registra déficit de quase R$ 43 milhões no 2º trimestre de 2025; veja detalhes

Alcaraz bate Lehecka, continua sem perder sets no US Open e chega à 9ª semifinal de Grand Slam

Santos anuncia a contratação do atacante Lautaro Díaz, ex-Cruzeiro