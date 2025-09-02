Treino da seleção tem mistura de idiomas e Casemiro como líder na tradução
Com quantos idiomas se faz um treino? No caso da seleção brasileira atual, pelo menos três.
Um dos auxiliares de Carlo Ancelotti, Paul Clement retrata bem a situação. O inglês mistura sua própria língua materna com português e algumas expressões em espanhol.
Foi possível ver isso nos exercícios do treino de ontem, na Granja Comary, o primeiro da seleção na preparação para enfrentar o Chile.
A seleção ganhou um DNA multicultural não só pelo fato de os jogadores pertencerem a ligas diferentes, mas também por causa da comissão técnica.
Ancelotti e os assistentes Francesco Mauri e Mino Fulco são italianos. Paul é inglês. E todos eles passaram anos na Espanha.
A orientação de Clement era por uma troca de passes e combinações específicas. O trabalho sob a chuva era para aprimorar a movimentação com e sem a bola, exigindo dos jogadores uma precisão para girar o jogo em um espaço específico — não muito amplo.
A partir daí, veio o repertório do "curso" de idiomas.
"Primeiro (toque) sempre natural", começou Paul, em português. Aí, veio a mistura:
"Bruno (Guimarães), diagonal. Up and down, up and down (para cima, para baixo)".
O que mais estava no glossário do auxiliar de Ancelotti?
"Calidad", para que os passes saíssem certos.
"Otro pé", buscando diversidade de toques na bola.
"Espacio", que os jogadores fossem para o ponto futuro.
"Continue, go, go, go", dando mais ritmo à atividade.
Em um tom leve e descontraído, rolou até uma brincadeira de Bruno Guimarães com Estêvão, que agora está no Chelsea, da Inglaterra:
"Esqueceu português, Estevão?", disse o volante, depois de o caçula do grupo ter se confundido em um movimento.
O papel de Casemiro
No meio disso tudo, há um jogador crucial para que a mensagem chegue de forma adequada ao grupo todo: Casemiro.
Líder da seleção desde os tempos de Tite, ele foi multicampeão com Ancelotti no Real Madrid e agora atua no Machester United. O combo completo para a diversidade de línguas do treino.
Clement, inclusive, dirigiu-se algumas vezes a Casemiro para que ele também direcionasse o ritmo da atividade.
"Case, any combinations (qualquer combinação)", disse o assistente, indicando que os jogadores poderiam passar naquele momento para a direção que quisessem.
"É livre, é livre", gritou o volante, que retomou o status de pilar da seleção.
Tudo para que na Copa do Mundo todo mundo se entenda bem. Se possível, apenas no olhar.