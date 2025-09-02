The Rock chora ao ter filme de ex-campeão do UFC ovacionado no Festival de Veneza; veja

A expectativa dos fãs dos esportes de combate para assistirem ao filme 'The Smashing Machine' nos cinemas aumentou ainda mais na última segunda-feira (1º). Afinal de contas, durante a atual edição do tradicional Festival Internacional de Cinema de Veneza, o longa protagonizado por Dwayne Johnson teve sua primeira exibição mundial. E o 'feedback' não poderia ter sido melhor. De acordo com a imprensa especializada, a cinebiografia inspirada na história de Mark Kerr foi ovacionada pelo público presente, levando 'The Rock', ator principal da película, às lágrimas (veja abaixo ou clique aqui).

Visivelmente emocionado, o astro de Hollywood agradeceu à reação positiva do público ao filme. Ao lado do ex-campeão do UFC Mark Kerr e da atriz Emily Blunt, que interpreta Dawn Staples, ex-esposa do ex-lutador no filme, The Rock foi aplaudido após a exibição do longa por cerca de 15 minutos ininterruptos, segundo relatos da imprensa internacional presente no evento. O Festival de Veneza normalmente serve como uma espécie de termômetro inicial para as campanhas de produções aspirantes a troféus na temporada de premiações do ano seguinte.

Sendo assim, dada a reação inicial, 'Smashing Machine' pode brigar por algumas estatuetas no futuro. Segundo a revista americana 'Variety', inclusive, The Rock já gera expectativas para eventualmente disputar o Oscar de melhor ator por seu desempenho no filme. O longa inspirado na vida e carreira do ex-lutador do UFC Mark Kerr tem previsão de estreia nos cinemas brasileiros no dia 2 de outubro.

Entrega de corpo e alma

Conhecido por seus papeis em tramas de comédia e ação, The Rock se aventura no universo do drama pela primeira vez. Em relato recente, o astro de Hollywood admitiu que sentiu certa insegurança durante as gravações de 'The Smashing Machine'. Além do desafio psicológico, Dwayne Johnson também se entregou 100% fisicamente ao papel. Além de surpreender pela semelhança com Mark Kerr, o ator evitou ao máximo o uso de dublês e, inclusive, chegou a se lesionar algumas vezes durante as gravações.

Detalhes do filme

A obra 'The Smashing Machine' retrata a ascensão e queda Kerr em âmbito pessoal e profissional. O filme, que leva o apelido do ex-lutador no título, foi produzido pelo renomado estúdio 'A24'. Para dar mais veracidade às cenas de ação, o diretor do longa-metragem optou por escalar profissionais dos esportes de combate, abdicando dos tradicionais dublês. Além do astro de Hollywood como protagonista, o drama também conta com Emily Blunt, consagrada atriz, Oleksandr Usyk, campeão mundial de boxe, além de Ryan Bader e Caio Machado, atletas de MMA, no elenco.

