São Paulo x Cuiabá: veja onde assistir ao duelo pelo Brasileirão sub-17

O São Paulo enfrenta o Cuiabá nesta terça-feira, às 15h (de Brasília), no estádio Marcelo Portugal Gouvêa, em Cotia, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-17.

A partida terá transmissão da SPFC Play, mas você também acompanha como foi o confronto aqui no gazetaesportiva.com.

Como chegam as equipes?

O São Paulo vem de um empate com o Cruzeiro, em Belo Horizonte, em 3 a 3. O Tricolor ocupa a 12ª colocação, com 23 pontos, e precisa reagir no torneio, já que não vence há três rodadas.

O Cuiabá, por sua vez, é o 17º colocado do Brasileirão sub-17, com 13 pontos, e vem de dois empates. Por isso, a meta é tentar voltar a vencer fora de casa nesta reta final de competição.

Arbitragem

Guilherme da Silva e Rosario (SP) apita a partida, auxiliado por Giovanni Crescencio (SP) e Felipe Camargo de Moraes (SP).