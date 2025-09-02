Topo

São Paulo vive dia de reuniões por Marcos Leonardo e ainda sonha com acerto

Marcos Leonardo comemora gol marcado pelo Al-Hilal contra o Fluminense no Mundial - NATHAN RAY SEEBECK/IMAGN IMAGES via Reuters
Marcos Leonardo comemora gol marcado pelo Al-Hilal contra o Fluminense no Mundial Imagem: NATHAN RAY SEEBECK/IMAGN IMAGES via Reuters
Eder Traskini
do UOL

Do UOL, em São Paulo (SP)

02/09/2025 17h00

O São Paulo passou o dia todo em diversas reuniões com o Al-Hilal e o estafe de Marcos Leonardo, mas ainda aguarda um desfecho.

O que aconteceu

Diretores do São Paulo tiveram 'inúmeras' reuniões com os árabes durante o dia. Participaram das conferências representantes do Al-Hilal e do estafe de Marcos Leonardo.

O cenário se repetiu quase em looping durante as conversas: o estafe do atleta pressiona pela saída e o Al-Hilal breca.

Durante a reunião, o São Paulo expôs tudo que poderia fazer dentro de sua realidade. O Al-Hilal não gostou das condições oferecidas pelo clube, querendo receber algum pagamento pelo empréstimo ou pelo menos os valores totais do salário do jogador.

O estafe de Marcos Leonardo utiliza o argumento de que o atleta não quer seguir no clube. O centroavante não tem desejo de atuar somente nas competições continentais, visto que não foi inscrito no torneio saudita.

O São Paulo segue em plantão e sonha com a resposta positiva do clube árabe. Em reunião por volta das 16h, o Al-Hilal prometeu retornar com uma resposta.

