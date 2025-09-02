Topo

São Paulo entra no último dia para tentar contratação de Marcos Leonardo; saiba detalhes

02/09/2025 05h00

O São Paulo entrou no último dia para tentar a contratação de Marcos Leonardo. O jogador do Al-Hilal já escolheu o Tricolor como seu destino, mas os árabes ainda não aceitaram a proposta oferecida pelo clube do Morumbi.

Entre São Paulo e Marcos Leonardo já está tudo alinhado. A diretoria tricolor, entretanto, depende do repasse de documentos por parte do Al-Hilal para que a transferência seja concretizada.

Marcos Leonardo está fora dos planos do técnico Simoni Inzaghi para a temporada. O atacante não foi inscrito no Campeonato Saudita por causa do limite de estrangeiros e busca um novo time para ter rodagem, tentar ser protagonista e chamar atenção do técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti.

Disputar a Copa do Mundo de 2026 é um sonho de Marcos Leonardo. O atacante vê com bons olhos o retorno ao futebol brasileiro, onde não precisará passar por um período de adaptação e, de quebra, defenderá o clube pelo qual torceu na infância - a família dele é toda são-paulina.

Para o Al-Hilal, interessa o empréstimo de Marcos Leonardo até dezembro, uma vez que se pouparia de pagar o salário integral do jogador nos próximos meses, passando a contar com o São Paulo para ajudar a arcar com seus vencimentos.

O atacante revelado pelo Santos, por sua vez, se dispôs a abrir mão de parte do que recebe para realizar o sonho de jogar a Libertadores pelo São Paulo, até porque a diretoria tricolor jamais teria condições de oferecer a Marcos Leonardo um salário equivalente ao que ele recebe na Arábia Saudita.

Ao menos no futebol brasileiro, o São Paulo não deve se preocupar com concorrentes. Marcos Leonardo já definiu o clube como a única opção, caso ele retorne ao País, e tem "batido o pé" para

