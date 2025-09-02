Topo

Esporte

São Paulo desiste da contratação de Marcos Leonardo, do Al-Hilal

Marcos Leonardo se lamenta durante Manchester City x Al-Hilal, duelo do Mundial - PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
Marcos Leonardo se lamenta durante Manchester City x Al-Hilal, duelo do Mundial Imagem: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
Eder Traskini
do UOL

Do UOL, em São Paulo

02/09/2025 22h28

O São Paulo desistiu da contratação do atacante Marcos Leonardo, que está no Al-Hilal.

O que aconteceu

O São Paulo viveu um dia intenso de reuniões com o Al-Hilal, mas os clubes não chegaram a um acordo. A diretoria saudita não gostou das condições oferecidas pela parte brasileira e não topou ceder o atacante por empréstimo.

O Al-Hilal queria receber algum valor pelo empréstimo ou pelo menos que o São Paulo arcasse com o valor total do salário de Marcos Leonardo. O clube paulista não podia lidar com nenhuma das duas situações.

Só a vontade do jogador não adiantou. O estafe de Marcos Leonardo argumentou que o atleta não quer mais seguir no Al-Hilal, mas o clube não o liberou mesmo assim. O centroavante está inscrito apenas nas competições continentais e ficou de fora do Saudita.

O Tricolor chegou a receber a sinalização positiva dos árabes, mas viu o clube voltar atrás no momento de formalizar o empréstimo. O fato irritou bastante o estafe do jogador.

O São Paulo montou uma operação e passou o dia em reuniões com diversas pessoas do Al-Hilal, mas não obteve sucesso. O estafe do Marcos Leonardo forçou bastante para que a negociação funcionasse, mas os árabes não se dobraram.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Acertado com o Grêmio, Willian tem contratação "antecipada" pela CBF; veja

Marquinhos, Casemiro, Paquetá e Richarlison recebem homenagem da CBF; confira

Comercial bate Inter de Limeira nos pênaltis e vai às quartas da Copa Paulista; veja confrontos da próxima fase

São Paulo desiste da contratação de Marcos Leonardo, do Al-Hilal

Jorge Sampaoli é o novo técnico do Galo

Campeão mundial, Yago Dora revela inspirações e projeta Los Angeles 2028: "Minha meta"

América-MG quebra jejum de mais de dois meses sem vitória ao superar o Avaí pela Série B

Após negociação frustrada com o Santos, Sampaoli será técnico do Atlético-MG

Yago Dora adota estilo 'Cascão' de Ronaldo e mira Olimpíada: 'É minha meta'

Jorge Sampaoli está de volta ao Atlético-MG para vaga de Cuca após não acertar com o Santos

Palmeiras vence Corinthians em clássico de cinco gols pelo Brasileiro sub-17