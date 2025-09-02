São Paulo desiste da contratação de Marcos Leonardo, do Al-Hilal

O São Paulo desistiu da contratação do atacante Marcos Leonardo, que está no Al-Hilal.

O que aconteceu

O São Paulo viveu um dia intenso de reuniões com o Al-Hilal, mas os clubes não chegaram a um acordo. A diretoria saudita não gostou das condições oferecidas pela parte brasileira e não topou ceder o atacante por empréstimo.

O Al-Hilal queria receber algum valor pelo empréstimo ou pelo menos que o São Paulo arcasse com o valor total do salário de Marcos Leonardo. O clube paulista não podia lidar com nenhuma das duas situações.

Só a vontade do jogador não adiantou. O estafe de Marcos Leonardo argumentou que o atleta não quer mais seguir no Al-Hilal, mas o clube não o liberou mesmo assim. O centroavante está inscrito apenas nas competições continentais e ficou de fora do Saudita.

O Tricolor chegou a receber a sinalização positiva dos árabes, mas viu o clube voltar atrás no momento de formalizar o empréstimo. O fato irritou bastante o estafe do jogador.

O São Paulo montou uma operação e passou o dia em reuniões com diversas pessoas do Al-Hilal, mas não obteve sucesso. O estafe do Marcos Leonardo forçou bastante para que a negociação funcionasse, mas os árabes não se dobraram.