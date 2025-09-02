Topo

Esporte

São Paulo anuncia o retorno do argentino Emiliano Rigoni

02/09/2025 19h40

Há um rosto novo (mas já conhecido) no São Paulo. O Tricolor anunciou nesta quarta-feira o retorno do atacante argentino Emiliano Rigoni, que já passou pelo Morumbis entre os anos de 2021 e 2022. O contrato é válido até 31 de dezembro de 2025, com metas estipuladas para renovação automática até 31 de dezembro de 2026.

"Estou muito feliz. O tempo que passei no clube deixou uma marca no meu coração e sempre senti que um dia voltaria. Não posso traduzir em palavras a minha alegria e a vontade de vestir outra vez a camisa tricolor", celebrou o argentino.

Rigoni estava atuando no futebol mexicano, mais precisamente no León. O atacante de 32 anos, que já trabalhou com Hernán Crespo, chegou após a aprovação do treinador.

O argentino chega em um momento difícil para o ataque do São Paulo. Com três atletas lesionados, entre eles Jonathan Calleri, Rigoni terá espaço para ganhar minutagem e ajudar o Tricolor na sequência da temporada.

O presidente Julio Casares também comemorou a contratação: "Conhecemos o potencial do jogador e seu caráter. O Rigoni teve uma passagem muito positiva com o Crespo no São Paulo. Estamos felizes por reeditar essa parceria", disse.

Já o diretor de futebol Carlos Belmonte completou: "O Rigoni teve uma boa passagem pelo São Paulo, sobretudo sob o comando do Crespo, e acreditamos que vai fortalecer o nosso elenco para a sequência da temporada. Além de ser um jogador de talento, ele conta com a confiança do treinador e tem identificação com o clube."

Rigoni

Primeira passagem no Tricolor

Emiliano Rigoni atuou pelo São Paulo entre 2021 e 2022 e teve seu melhor momento justamente sob o comando de Crespo. No time paulista, atuou em 70 partidas, com 13 gols e nove assistências. Depois da saída do treinador argentino, ele amargou uma queda de rendimento e acabou negociado.

Desempenho no México

Desde a temporada passada no Léon, Rigoni acumula os seguintes números:

  • 18 jogos

  • 1 gol

  • 1 assistência.

Carreira

Aos 32 anos, Rigoni conta com um currículo extenso, com passagens também por Austin (EUA), Elche (Espanha), Zenit (Rússia) e Atalanta (Itália). No futebol argentino, defendeu Belgrano e Independiente.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Frías promete atitude e boa saída de bola no Santos: "Podemos criar um vínculo lindo"

Fortaleza demite técnico Renato Paiva após série negativa e risco de rebaixamento

São Paulo anuncia o retorno do argentino Emiliano Rigoni

Palmeiras detalha venda de ingressos para jogo contra o River Plate na Argentina; confira preço

Andreas mira volta à Seleção com chegada ao Palmeiras e revela conversa com Abel

Brasil dá adeus ao US Open após duplas de Luisa Stefani e Fernando Romboli levarem viradas

Atlético-MG acerta contratação do técnico Jorge Sampaoli

Santos oficializa a contratação do argentino Adonis Frías, ex-León

São Paulo anuncia contratação de Rigoni, que volta após três anos

Santos anuncia reforços para o ataque e a defesa de olho em reta final do Brasileiro

Bia Maia e Ana Candiotto disputarão chave de duplas do SP Open