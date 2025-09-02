São Paulo anuncia o retorno do argentino Emiliano Rigoni
Há um rosto novo (mas já conhecido) no São Paulo. O Tricolor anunciou nesta quarta-feira o retorno do atacante argentino Emiliano Rigoni, que já passou pelo Morumbis entre os anos de 2021 e 2022. O contrato é válido até 31 de dezembro de 2025, com metas estipuladas para renovação automática até 31 de dezembro de 2026.
"Estou muito feliz. O tempo que passei no clube deixou uma marca no meu coração e sempre senti que um dia voltaria. Não posso traduzir em palavras a minha alegria e a vontade de vestir outra vez a camisa tricolor", celebrou o argentino.
Rigoni estava atuando no futebol mexicano, mais precisamente no León. O atacante de 32 anos, que já trabalhou com Hernán Crespo, chegou após a aprovação do treinador.
O argentino chega em um momento difícil para o ataque do São Paulo. Com três atletas lesionados, entre eles Jonathan Calleri, Rigoni terá espaço para ganhar minutagem e ajudar o Tricolor na sequência da temporada.
O presidente Julio Casares também comemorou a contratação: "Conhecemos o potencial do jogador e seu caráter. O Rigoni teve uma passagem muito positiva com o Crespo no São Paulo. Estamos felizes por reeditar essa parceria", disse.
Já o diretor de futebol Carlos Belmonte completou: "O Rigoni teve uma boa passagem pelo São Paulo, sobretudo sob o comando do Crespo, e acreditamos que vai fortalecer o nosso elenco para a sequência da temporada. Além de ser um jogador de talento, ele conta com a confiança do treinador e tem identificação com o clube."
Primeira passagem no Tricolor
Emiliano Rigoni atuou pelo São Paulo entre 2021 e 2022 e teve seu melhor momento justamente sob o comando de Crespo. No time paulista, atuou em 70 partidas, com 13 gols e nove assistências. Depois da saída do treinador argentino, ele amargou uma queda de rendimento e acabou negociado.
Desempenho no México
Desde a temporada passada no Léon, Rigoni acumula os seguintes números:
- 18 jogos
- 1 gol
- 1 assistência.
Carreira
Aos 32 anos, Rigoni conta com um currículo extenso, com passagens também por Austin (EUA), Elche (Espanha), Zenit (Rússia) e Atalanta (Itália). No futebol argentino, defendeu Belgrano e Independiente.