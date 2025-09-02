São Paulo anuncia o meia Rigoni após sonhar com a vinda de Marcos Leonardo

Enquanto sonhava com Marcos Leonardo para o ataque, o São Paulo negociava com o meia Emiliano Rigoni. Aos 32 anos, o jogador argentino chega para sua segunda passagem pelo clube, fechando o acordo no último dia da janela de transferências. "Vivemos poucos momentos juntos no Morumbi, mas a marca que o clube deixou no meu coração foi muito forte", disse Rigoni em vídeo publicado pelo São Paulo nas redes sociais.

O atleta assinou contrato até 31 de dezembro de 2025, com metas estipuladas para renovação automática até 31 de dezembro de 2026. Rigoni estava no León, do México, pelo qual atuava desde a metade de 2024. Antes, ele jogou por três anos no Austin, da MLS. Nos Estados Unidos, somou 58 jogos, com 12 participações em gols.

A liga americana foi o destino após Rigoni deixar o São Paulo em 2022. Na primeira passagem, iniciada ainda em 2021, ele atuou 70 vezes com a camisa tricolor, somando 13 gols e cinco assistências. Do total de jogos, 25 foram sob comando de Hernán Crespo, que era o técnico do São Paulo em 2021.

O anúncio de Rigoni vem depois de o São Paulo tentar Marcos Leonardo, do Al-Hilal, mas fora dos planos dos sauditas para a liga local. A negociação não deve avançar, já que o ex-Santos acabou inscrito na Champions League da Ásia, único torneio que resta para o seu calendário.

O ataque são-paulino se tornou uma dor de cabeça para a direção. Após perder Calleri e Ryan Francisco, ambos passando por cirurgias no joelho, André Silva também se lesionou e deve ficar fora até o fim da temporada.

Rigoni não tem característica de centroavante para assumir a função. O técnico Hernán Crespo já fez testes com uma dupla de ataque formada por Ferreirinha e Luciano, sendo o camisa 10 a referência no comando. Foi assim que a escalação titular contra o Cruzeiro, no último fim de semana.

Nascido em Colonia Caroya, município da província de Córdoba, na Argentina, Rigoni foi revelado pelo Belgrano e estreou em 2012. Seguiu para o Indepnediente, clube que defendeu entre 2016 e 2017, quando foi campeão da Copa Sul-Americana.

Em seguida, foi para o Zenit, da Rússia. Lá, conquistou cinco títulos e chegou a ser convocado para a seleção argentina. Rigoni ainda tem passagens por Atalanta e Sampdora, da Itália, e Elche, da Espanha.