São Paulo anuncia contratação de Rigoni, que volta após três anos

O São Paulo anunciou o atacante Emiliano Rigoni como novo reforço do time.

O que aconteceu

Rigoni estava no León (MEX) e volta ao Tricolor após três anos. Ele deixou o time no meio de 2022.

O jogador chega por empréstimo até o final do ano, mas com metas a cumprir que podem renovar seu vínculo até o final de 2026. Seu contrato com o León acabava em dezembro desta temporada.

A volta do argentino teve como entusiasta o técnico Hernán Crespo. O atacante viveu sua melhor fase no São Paulo durante a primeira passagem de Crespo no clube.

Rigoni deixou o Tricolor rumo ao Austin FC (EUA) e se transferiu para o León (MEX) no ano passado. Desde que saiu do São Paulo, o argentino marcou sete gols em 76 jogos.