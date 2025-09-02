São Paulo analisa chance de trazer Rigoni de volta

Envolvido em contratar Marcos Leonardo, o São Paulo reflete sobre mais um reforço para o setor ofensivo, um nome conhecido da torcida: o argentino Emiliano Rigoni, atualmente no León, do México, por indicação do técnico Hernán Crespo. A informação foi divulgada inicialmente pela ESPN.

Sem Calleri, André Silva, Lucas Moura e Oscar por questões físicas, o Tricolor amarga muitos problemas no setor ofensivo para disputar simultaneamente a Libertadores e o Brasileirão.

Primeira passagem no Tricolor

Rigoni atuou pelo São Paulo entre 2021 e 2022 e teve seu melhor momento justamente sob o comando de Crespo. No time paulista, atuou em 70 partidas, com 13 gols e 9 assistências. Depois da saída do treinador argentino, ele amargou uma queda de rendimento e acabou negociado.

Desempenho no México

Desde a temporada passada no Léon, Rigoni acumula os seguintes números:

18 jogos

1 gol

1 assistência.

Carreira

Aos 32 anos, Rigoni conta com um currículo extenso, com passagens também por Austin (EUA), Elche (Espanha), Zenit (Rússia) e Atalanta (Itália). No futebol argentino, defendeu Belgrano e Independiente.