Santos registra déficit de quase R$ 43 milhões no 2º trimestre de 2025; veja detalhes

O Conselho Fiscal do Santos apresenta, nesta terça-feira, o Relatório Contábil Administrativo referente ao 2º Trimestre de 2025 aos conselheiros. A Gazeta Esportiva teve acesso ao documento, que apontou um déficit de R$ 42.991.396.

O orçamento previa um débito de R$ 38.823.657. Ou seja, uma diferença de 9.69%. No primeiro trimestre do ano, o saldo negativo foi de R$ 37,4 milhões.

Já a receita foi de R$ 123.731.899, contra um orçamento que previa R$ 81.716.548. Dentro dessas receitas, foram realizadas com venda de direitos federativos e empréstimos R$ 21.493.507, contra um orçamento que previa de R$ 0,00.

O custo operacional foi de R$ 111.542.139, contra um orçamento que previa R$ 81.266.060. Dentro desses custos, o Santos teve um custo com remuneração de salários (com encargos) de R$ 61.284.315, contra um orçamento que previa R$ 50.042.590.

Por fim, a despesa administrativa do Peixe foi de R$ 13.014.823, contra um orçamento que previa R$ 14.461.145.

Elenco profissional

Os gastos com o elenco profissional, que representam a maior parte da folha do clube e incluem salários e direitos de imagem, diminuíram em comparação com o primeiro trimestre.

Essa redução dos valores em junho deve-se, principalmente, à reclassificação da despesa de direito de imagem de Neymar, à pausa para o Mundial de Clubes, com férias do elenco, e à saída de alguns jogadores, como Soteldo, Gabriel Veron, Jair, Leo Godoy e Kevyson.

Apesar desta queda, o Conselho Fiscal entende que é preciso reduzir ainda mais a folha salarial. O órgão recomendou a implementação de um teto proporcional à receita garantida e priorização de jogadores da base.