Santos oficializa a contratação por empréstimo de Victor Hugo, do Flamengo

O Santos oficializou nesta terça-feira a contratação de Victor Hugo. O meio-campista de 21 anos chega por empréstimo do Flamengo, depois de passagem pelo Göztepe, da Turquia. O contrato é até 31 de julho de 2026.

Quem é Victor Hugo?

Victor Hugo é cria das categorias de base do Flamengo. Em 2022, fez sua estreia no profissional. Naquele mesmo ano, o jovem ainda teve participações importantes na equipe comandada por Dorival Júnior, que terminou campeã da Copa do Brasil e da Libertadores. Foram 37 jogos pelo time profissional, com quatro bolas na rede e três assistências.

Já em 2023, o meio-campista ganhou muitas oportunidades com Jorge Sampaoli. Na reta final da passagem do argentino, ele tornou-se, inclusive, titular - neste período, contribuiu com três gols e duas assistências. Entretanto, viu o cenário mudar após a chegada do técnico Tite.

Empréstimo ao futebol turco e retorno ao Brasil

Com pouco espaço durante a passagem de Tite no Flamengo, Victor Hugo foi emprestado ao Goztepe, da Turquia, em agosto do ano passado. No futebol europeu, o meio-campista disputou 35 partidas e balançou as redes três vezes.

Desde que retornou ao Flamengo, porém, Victor Hugo também se viu sem espaço. Ele voltou ao Rubro-Negro carioca em julho deste ano, mas não recebeu muitas chances com o técnico Filipe Luís. O garoto também enfrentou alta concorrência no meio-campo flamenguista.

O meia só disputou um jogo com a camisa do Flamengo nesta temporada: entrou nos cinco minutos finais no empate em 1 a 1 contra o Ceará, no último dia 03 de agosto, fora de casa. Depois, ficou no banco de reservas contra o Mirassol e não foi sequer relacionado para os últimos três jogos da equipe.

Assim, a chegada ao Santos é vista com bons olhos pelo jogador. Ele deve chega ao Peixe para disputar posição com João Schmidt, Tomás Rincón, Gabriel Bontempo, Hyan e Willian Arão.