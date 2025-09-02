Santos oficializa a contratação do argentino Adonis Frías, ex-León

O Santos anunciou o quarto reforço desta terça-feira. Trata-se de Adonis Frías. O zagueiro de 27 anos chega do León, do México, com contrato até 31 de dezembro de 2028. O argentino vestirá a camisa 98, em alusão a seu ano de nascimento.

"A história do Santos é incrível e muito conhecida na Argentina, principalmente por jogadores como Pelé e Neymar, e isso dá uma motivação extra ao chegar aqui. Hoje temos o Neymar aqui e também é uma motivação gigante jogar com esta classe de jogador. A verdade é que o clube tem história incrível, em uma cidade muito linda e tenho certeza que foi uma decisão correta, estou muito contente", declarou.

O zagueiro é argentino e estava no León desde o começo de 2023. Pela equipe mexicana, soma 84 jogos, três gols e três assistências.

Em 2025, disputou 14 partidas, das quais saiu de campo sem sofrer gols em duas. Além disso, levou dois amarelos e dois vermelhos, somou 11 dribles sofridos, 14 desarmes, 11 interceptações seis bloqueios e 24 duelos aéreos vencidos e não teve nenhum erro crucial, segundo dados do Sofascore.

Adonis Frías é destro e tem 1,80m. O zagueiro também soma passagens por Los Andes-ARG e Defensa y Justicia-ARG, clube que ele mais defendeu na carreira, com 101 aparições.

Além de Adonis Frías, o Santos também anunciou as chegadas do meio-campista Victor Hugo, emprestado pelo Flamengo, do atacante Lautaro Díaz, emprestado pelo Cruzeiro, e do zagueiro Alexis Duarte, ex-Spartak Moscou, da Rússia, até 2029.