Santos libera Deivid Washington para retornar ao Chelsea

02/09/2025 09h34

Deivid Washington não vai seguir no elenco do Santos na sequência da temporada 2025. O jogador está sendo liberado pelo Peixe para retornar ao Chelsea, da Inglaterra. A informação foi divulgada inicialmente pelo Diário do Peixe.

Sem destaque

Deivid Washington encerra a segunda passagem pelo Santos com números modestos em partidas oficiais:

  • 20 jogos

  • 1 gol

  • nenhuma assistência.

Menino da Vila

Entre os profissionais, Deivid Washington começou a ganhar destaque no Santos em 2023.  Depois de 16 partidas e 2 gols, teve a transferência concluída para o Chelsea, da Inglaterra, sob grande expectativa.

Pouco espaço

Na Inglaterra, Deivid Washington foi utilizado, na maioria do tempo, na equipe sub-21, onde participou de 30 apresentações, com 19 gols e 7 assistências. No time principal, disputou somente 3 partidas.

Calendário no Brasileirão

Os próximos jogos do Santos na temporada 2025:

  • 14/9 - Atlético-MG x Santos - Arena MRV

  • 21/9 - Santos x São Paulo - Vila Belmiro

  • 28/9 - Red Bull Bragantino x Santos - Bragança Paulista.

