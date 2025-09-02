Santos libera Deivid Washington para retornar ao Chelsea
Deivid Washington não vai seguir no elenco do Santos na sequência da temporada 2025. O jogador está sendo liberado pelo Peixe para retornar ao Chelsea, da Inglaterra. A informação foi divulgada inicialmente pelo Diário do Peixe.
Sem destaque
Deivid Washington encerra a segunda passagem pelo Santos com números modestos em partidas oficiais:
- 20 jogos
- 1 gol
- nenhuma assistência.
Menino da Vila
Entre os profissionais, Deivid Washington começou a ganhar destaque no Santos em 2023. Depois de 16 partidas e 2 gols, teve a transferência concluída para o Chelsea, da Inglaterra, sob grande expectativa.
Pouco espaço
Na Inglaterra, Deivid Washington foi utilizado, na maioria do tempo, na equipe sub-21, onde participou de 30 apresentações, com 19 gols e 7 assistências. No time principal, disputou somente 3 partidas.
Calendário no Brasileirão
Os próximos jogos do Santos na temporada 2025:
- 14/9 - Atlético-MG x Santos - Arena MRV
- 21/9 - Santos x São Paulo - Vila Belmiro
- 28/9 - Red Bull Bragantino x Santos - Bragança Paulista.