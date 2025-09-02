Santos libera Deivid Washington para retornar ao Chelsea

Deivid Washington não vai seguir no elenco do Santos na sequência da temporada 2025. O jogador está sendo liberado pelo Peixe para retornar ao Chelsea, da Inglaterra. A informação foi divulgada inicialmente pelo Diário do Peixe.

Sem destaque

Deivid Washington encerra a segunda passagem pelo Santos com números modestos em partidas oficiais:

20 jogos

1 gol

nenhuma assistência.

Menino da Vila

Entre os profissionais, Deivid Washington começou a ganhar destaque no Santos em 2023. Depois de 16 partidas e 2 gols, teve a transferência concluída para o Chelsea, da Inglaterra, sob grande expectativa.

Pouco espaço

Na Inglaterra, Deivid Washington foi utilizado, na maioria do tempo, na equipe sub-21, onde participou de 30 apresentações, com 19 gols e 7 assistências. No time principal, disputou somente 3 partidas.

Calendário no Brasileirão

Os próximos jogos do Santos na temporada 2025: