Santos entra no último dia da janela com quatro nomes engatilhados e reforça setores carentes

A segunda janela de transferências do futebol brasileiro se encerra nesta terça-feira (02). O Santos entra no último dia do mercado com quatro nomes engatilhados e corre para concretizar os últimos detalhes. A diretoria tem o objetivo de reforçar alguns setores carentes do elenco santista.

O Santos já alinhou a contratação de reforços para três posições: defesa, meio-campo e ataque. Os zagueiros Adonis Frías e Alexis Duarte, o meio-campista Victor Hugo e o centroavante Lautaro Díaz já estão com conversas encaminhadas e devem chegar para aumentar o leque de opções do técnico Juan Pablo Vojvoda.

Adonis Frías e Victor Hugo já passaram por exames médicos. O meia, inclusive, esteve na Vila Belmiro no último domingo e acompanhou o empate sem gols do Santos contra o Fluminense. Já Lautaro Díaz chegou à Baixada Santista na última segunda-feira para realizar exames.

Quem são os zagueiros Adonis Frías e Alexis Duarte

Adonis Frías é argentino e está no León desde o começo de 2023. Pela equipe mexicana, soma 84 jogos, três gols e três assistências. Ele será adquirido pelo Peixe em definitivo por cerca de 4 milhões de dólares (aproximadamente R$ 21,6 milhões).

Em 2025, disputou 14 partidas, dos quais saiu de campo sem sofrer gols em dois. Além disso, levou dois amarelos e dois vermelhos, somou 11 dribles sofridos, 14 desarmes, 11 interceptações, seis bloqueios e 24 duelos aéreos vencidos e não teve nenhum erro crucial, segundo dados do Sofascore.

Adonis Frías é destro e tem 1,80m. O zagueiro também soma passagens por Los Andes-ARG e Defensa y Justicia-ARG, clube que ele mais defendeu na carreira, com 101 aparições.

Já Alexis Duarte é paraguaio e está no Spartak Moscou, da Rússia, desde 2023. Pelo time russo, o zagueiro soma 65 partidas, com uma assistência. Revelado pelo Cerro Porteño, o defensor é destro e tem 1,85m de altura.

Frías e Duarte chegarão ao Santos para disputar posição com os zagueiros Luan Peres, João Basso, Luisão e Zé Ivaldo. Gil está fora dos planos e negocia a rescisão contratual.

(Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)

Próximos jogos do Santos

Atlético-MG x Santos (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(23ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 14 de setembro (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)