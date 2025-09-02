Santos e León divergem, e chegada de zagueiro pode melar

O Santos pode ter outra negociação frustrada nesta janela de transferências. O acordo com o zagueiro argentino Adonis Frías está perto de melar, e o Peixe já corre por um novo zagueiro nesse último dia de prazo.

O León pediu a transferência do dinheiro antes de assinar o contrato, enquanto o Peixe alega que o Banco Central não autoriza o pagamento sem que o acordo esteja assinado.

O Santos teria comprovado que tem o valor à disposição, mas, mesmo assim, o León não libera o argentino, que está revoltado. Essa versão foi confirmada pelo estafe do atleta.

Adonis está no Brasil desde sábado. Após esperar 36 horas no aeroporto de Dallas por conta de questões climáticas, ele finalmente embarcou ao Brasil, foi na Vila Belmiro na partida contra o Fluminense, fez exames médicos e agora pode ter que voltar ao México.

Outro negócio frustrado por um zagueiro foi o de Tomás Palacios, da Internazionale. O argentino desistiu de última hora de ser emprestado ao Santos.