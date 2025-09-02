Santos destrava negociação e deve contratar o zagueiro Adonis Frías

O Santos conseguiu destravar a negociação para contratar o zagueiro argentino Adonis Frías, do León (MEX).

O acordo estava emperrado por conta de um desacerto de última hora, mas o Peixe apresentou uma garantia financeira e avançou pelo acerto.

O León esperava receber parte do dinheiro antes de assinar, enquanto o Santos argumentou que o Banco Central não liberaria a transferência sem um contrato assinado.

Diante desse impasse, o Peixe abriu negociação com o brasileiro Matheus Dória, do Atlas como precaução. O clube não deve mais avançar por um acordo.

O Santos pagará 4 milhões de dólares (R$ 22 mi) ao León por Adonis Frías. Ele está no Brasil desde sábado e estava revoltado com essa situação.

O Peixe já anunciou o meio-campista Victor Hugo e o atacante Lautaro Díaz. Também há um acerto com o zagueiro Alexis Duarte.