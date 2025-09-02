Santos conversa com clube mexicano para contratar Matheus Dória

Com dificuldades para sacramentar a contratação de Adonis Frías, o Santos corre em busca de alternativas. O clube conversa com Matheus Dória, que pertence ao Atlas, do México.

O time paulista quer o empréstimo do zagueiro de 30 anos. A informação foi incialmente divulgada pelo Diário do Peixe e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Quem é Matheus Dória?

Dória está no Atlas desde a metade de 2024. Desde então, são 40 jogos, com três gols marcados. Na atual temporada do futebol mexicano, entrou em campo em quatro dos sete jogos que o time disputou.

Antes, o zagueiro também passou por Santos Laguna-MEX, Yeni Malatyaspor-TUR, Olympique de Marseille-FRA e Granada-ESP.

No Brasil, Matheus Dória defendeu as cores do Botafogo e São Paulo. Pela equipe carioca, foram 93 compromissos, cinco tentos e duas assistências. Já pelo Tricolor Paulista foram 18 partidas e duas bolas na rede.

Vai melar?

O Santos está com dificuldades para sacramentar a contratação de Adonis Frías. O Peixe alinhou em acordo de 4 milhões de dólares com o Léon, do México, para ter o zagueiro de 27 anos. Os mexicanos, no entanto, querem receber o valor antes da assinatura, enquanto o Peixe afirma que o Banco Central não libera a quantia antes da formalização.

O jogador argentino já está no Brasil e espera o desfecho da novela. A informação foi publicada pelo UOL e confirmada pela Gazeta Esportiva.

A diretoria do Santos corre para oficializar todos os reforços até o final desta terça-feira, quando fecha a janela de transferências.

Até o momento, apenas o meio-campista Victor Hugo foi anunciado, por empréstimo do Flamengo.