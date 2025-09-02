Santos confirma o zagueiro Alexis Duarte como reforço; veja detalhes

O Santos anunciou mais um reforço nesta terça-feira. O nome da vez é Alexis Duarte. O zagueiro chega ao Peixe após passar pelo Spartak Moscou, da Rússia. O contrato é de quatro anos, até 2029.

ALEXIS DUARTE É O NOVO ZAGUEIRO DO PEIXÃO! ???? O zagueiro da seleção do Paraguai chega ao Santos FC depois de passagem pelo Spartak Moscou, da Rússia, com contrato de quatro anos, até 2029! O reforço está com a seleção paraguaia neste momento e se apresenta ao Clube após a Data... pic.twitter.com/hqdxmww3yU ? Santos FC (@SantosFC) September 2, 2025

Quem é Alexis Duarte?

Alexis Duarte é paraguaio e está no Spartak Moscou, da Rússia, desde a temporada 2022/2023. Pelo time russo, o zagueiro somou 65 partidas, com uma assistência.

Na atual temporada, ele disputou sete partidas pela equipe da Rússia, sendo titular em oito delas.

O defensor foi revelado pelo Cerro Porteño, clube no qual permaneceu por boa parte da carreira. Ele foi negociado com o Spartak Moscou em meio à temporada 2022/2023 do futebol europeu.

Alexis Duarte é destro e tem 1,85m de altura. O paraguaio chega ao Santos para disputar posição com os zagueiros Luan Peres, João Basso, Luisão e Zé Ivaldo. Além dos quatro, o Peixe também está acertado com Adonis Frías, do León. Gil está fora dos planos e negocia sua rescisão.

Reforços anunciados

Além de Alexis Duarte, o Santos também anunciou as chegadas do meio-campista Victor Hugo, emprestado pelo Flamengo, e Lautaro Díaz, emprestado pelo Cruzeiro.

Próximos jogos do Santos

Atlético-MG x Santos (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)



Data e horário: 14 de setembro (domingo), às 16h (de Brasília)



Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Santos x São Paulo (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)



Data e horário: 21 de setembro (domingo), às 20h30 (de Brasília)



Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)