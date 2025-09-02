Topo

Santos tenta a contratação por empréstimo de Dória, ex-Botafogo e São Paulo

Matheus Dória, zagueiro do Atlas - Reprodução/Instagram
Matheus Dória, zagueiro do Atlas Imagem: Reprodução/Instagram
O Santos está perto de contratar o zagueiro Matheus Dória, do Atlas (MEX), no último dia da janela de transferências. A negociação é por empréstimo.

O defensor substituiria Adonis Frías, que deve ter o acordo cancelado de última hora. O León (MEX) fez exigências que inviabilizam a negociação.

Dória tem 30 anos e foi revelado pelo Botafogo. Canhoto, ele passou pelo Olympique de Marselha, São Paulo, Granada, Yeni Malatyaspor e Santos Laguna antes de chegar ao Atlas em 2024.

O zagueiro é titular do Atlas. Nessa temporada, são quatro jogos e um gol marcado.

