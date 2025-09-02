Topo

Esporte

Santos anuncia reforços para o ataque e a defesa de olho em reta final do Brasileiro

Santos

02/09/2025 19h12

Depois de apresentar o ex-flamenguista Victor Hugo mais cedo, o Santos anunciou mais dois reforços nesta terça-feira para encorpar o elenco comandado pelo técnico argentino Juan Pablo Vojvoda. O atacante argentino Lautaro Díaz e o defensor paraguaio Alexis Duarte são as novidades do clube para o decorrer do segundo turno do Campeonato Brasileiro.

Nascido em Buenos Aires, Díaz teve uma passagem vitoriosa no Independiente del Valle, onde conquistou a Copa Sul-Americana (2022) e a Recopa (2023). O atleta, que estava no Cruzeiro, comentou sobre as suas características.

"Sou um atacante de mobilidade, que busca espaços no campo. Posso atuar como referência na frente e chego para ajudar a equipe", afirmou o atleta que vê no Santos uma grande vitrine para sua carreira.

"Quando chegou para mim o contato de um clube tão grande, não tinha o que pensar", afirmou o jogador de 27 anos. Lautaro assinou contrato por empréstimo até 31 de julho de 2026 e vai usar a camisa 21 nesta passagem pela Vila Belmiro.

A contratação de Lautaro foi antecipada porque o Chelsea pediu o retorno do atacante David Washington (que ficaria por empréstimo na Vila até o fim do ano)por causa da contusão de Delap. Liberado pela diretoria, ele retorna para Inglaterra nos próximos dias.

Alexis Duarte, de 25 anos, chega para cumprir um compromisso de quatro anos após um período defendendo o Spartak de Moscou. O defensor está com a seleção paraguaia para os dois jogos das Eliminatórias da América do Sul e se apresenta ao Santos após da data Fifa.

