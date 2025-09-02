Santos anuncia a contratação de Lautaro Díaz, ex-Cruzeiro

O Santos anunciou, nesta terça-feira, a chegada de Lautaro Díaz. O atacante de 27 anos chega por empréstimo do Cruzeiro, com contrato até 31 de julho de 2026 e vestirá a camisa 21.

Quem é Lautaro Díaz?

Nascido em Buenos Aires, Lautaro Díaz iniciou sua carreira pelo Estudiantes de Caseros e passou pelo Villa Dálmine-ARG antes de chegar ao Independiente del Valle, do Equador, onde conquistou a Sul-americana de 2022, a Recopa Sul-americana de 2023 e a Super Taça Equador de 2023.

O atacante foi contratado pelo Cruzeiro em 2024. Ao todo, foram 42 partidas e quatro bolas na rede. Ele estava sem espaço no time de Leonardo Jardim.

"Quando chegou para mim o contato de um clube tão grande como o Santos, a verdade é que não tinha nada que pensar. Desde então estou com muita alegria, muita vontade de chegar a um clube como esse", declarou Lautaro.

"Sou um atacante com muita mobilidade, que busca espaços no campo, não fico preso. Posso jogar à frente do ataque e chego para ajudar a equipe. Se Deus quiser vai sair tudo bem e espero que possamos cumprir todos nossos objetivos", finalizou.