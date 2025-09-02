Topo

Saiba quanto São Paulo vai lucrar com ida de Antony para o Betis, da Espanha

02/09/2025 07h00

O São Paulo vai ser beneficiado pela transferência, desta vez em definitivo, de Antony para o Betis, da Espanha. O jogador, enfim, foi vendido pelo Manchester United após uma longa novela nesta janela de transferências, assinando um contrato até junho de 2030.

Por ter sido o clube formador de Antony, o São Paulo tem direito a uma porcentagem do valor da venda, conforme previsto no mecanismo de solidariedade da Fifa, mais precisamente 3,5% dos 25 milhões de euros (R$ 159,4 milhões).

Desta forma, o Tricolor deverá embolsar algo em torno de 875 mil euros, que equivale a R$ 5,5 milhões.

O valor não é alto para os padrões do futebol atual, mas para um clube que atravessa dificuldades financeiras, será muito útil para ajudar no fluxo de caixa.

Antony foi um dos destaques do Betis, que chegou à final da Conference League na temporada passada. O jogador, emprestado pelo Manchester United após não conseguir corresponder no clube inglês, anotou nove gols e seis assistências nos 26 jogos disputados pela equipe de Sevilha.

Justamente por ter reencontrado seu melhor futebol, Antony sempre expressou seu desejo de permanecer no clube, mas o Manchester United fez jogo duro para negociá-lo, esperando até os momentos finais da janela de transferências para fechar o negócio.

Vale lembrar que o São Paulo já lucrou com as movimentações de mercado de Antony. Somando a venda para o Ajax, da Holanda, e, posteriormente, a transferência para o Manchester United, da Inglaterra, o Tricolor embolsou mais de R$ 191 milhões.

