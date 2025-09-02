Pedido de Crespo, Rigoni está muito perto de voltar ao São Paulo

O retorno do atacante Emiliano Rigoni ao São Paulo está muito próximo de ser concretizado, informou o repórter Éder Traskini no De Primeira.

Entre Rigoni e o Tricolor, está tudo certo — faltam apenas detalhes burocráticos a serem ajustados com o León, do México. O atacante é um desejo de Crespo, com quem trabalhou no Morumbi.

O Rigoni tá muito perto de acertar com o São Paulo. Quando eu mandei mensagem pra uma fonte antes do programa, eu falei: 'e aí, Marcos Leonardo?' Ele falou: vamos esperar até 23h59, por enquanto não tem atualização'. E na mesma mensagem veio: 'o Rigoni está muito perto'.

O Rigoni é um pedido do Crespo, é um jogador que pode fazer o que o Ferreirinha faz, um jogador de mais velocidade, pode atuar pelo lado do campo, e que no esquema do Crespo jogaria como um segundo atacante ou, agora sem o centroavante, seria mais uma opção pra revezar com o Ferreirinha na dupla de ataque.

Eder Traskini

Com o argentino encaminhado, o Tricolor ainda tenta uma última cartada para conseguir o empréstimo de Marcos Leonardo junto ao Al-Hilal, mas a operação é improvável.

"O Rigoni deve vir, e se o Marcos Leonardo vier, um não anula o outro. Então, são duas frentes, mas hoje, nesse momento, a tendência é que venha o Rigoni", disse Traskini

Rigoni jogou no São Paulo entre 2021 e 2022 e disputou 70 partidas, com 13 gols marcados e 9 assistências. O atacante tem 32 anos e já passou por nove clubes na carreira.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.