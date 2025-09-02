Topo

Esporte

Remo oficializa a contratação de lateral esquerdo ex-Palmeiras e Santos

02/09/2025 21h20

O Remo oficializou nesta segunda-feira a contratação do lateral-esquerdo Jorge, de 29 anos. Revelado pelo Flamengo, o jogador acumula passagens por clubes de destaque no Brasil e no exterior, como Palmeiras, Santos, Fluminense, CRB, Mônaco (França), Porto (Portugal) e Basel (Suíça).

Jorge estava livre no mercado desde o fim do contrato com o CRB, na última temporada. Pelo Palmeiras, conquistou o Campeonato Brasileiro de 2022 e a Copa Libertadores de 2021.

O jogador também teve duas passagens pelo Santos. Na primeira, fez parte do elenco que terminou como vice-campeão do Brasileirão de 2019. Já na segunda, retornou em fase de recondicionamento físico após uma lesão, mas ficou sem espaço no elenco santista. Além disso, foi convocado para a Seleção Brasileira em três oportunidades sob o comando de Tite.

Reforço grego

A chegada de Jorge não foi a única movimentação do Leão no fechamento da janela. O clube paraense também anunciou o meio-campista grego Panagiotis Tachtsidis, de 34 anos.

Natural de Náplio, o atleta soma passagens por Roma, Cagliari, Torino, Genoa, Lecce e Hellas Verona, na Itália, além de Nottingham Forest (Inglaterra), Olympiacos e AEK (Grécia). Seu último clube foi o CFR Cluj, da Romênia, onde disputou 62 jogos, marcou nove gols e distribuiu cinco assistências em duas temporadas.

Experiente, o jogador defendeu a seleção grega em 25 partidas e integrou o elenco que esteve na Copa do Mundo de 2014, no Brasil.

