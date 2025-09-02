Topo

Esporte

Reforço do São Paulo, Mailton é líder em aproveitamento de gols de falta na Série B

02/09/2025 06h00

Mailton foi anunciado nesta segunda-feira como novo reforço do São Paulo. O lateral direito, que estava na Chapecoense, se destacou na Série B do Campeonato Brasileiro e tem como um dos pontos fortes a cobrança de faltas.

Mailton é o jogador com maior aproveitamento de gols de falta na Segunda Divisão, com 22,2% de acerto.

Chama atenção o fato de o lateral direito geralmente ser quem executa os arremates de média e longa distância, oferecendo ao São Paulo mais uma alternativa para ameaçar o adversário.

Atualmente, o São Paulo não conta em seu elenco com cobradores de falta de média e longa distâncias. Mais um motivo para a chegada de Mailton ser importante para o elenco comandado por Hernán Crespo.

A lateral direita era a maior lacuna do plantel tricolor na atual temporada, já que, após a saída de Igor Vinícius para o Santos, Cédric Soares passou a ser a única opção com mais rodagem para o setor, tendo o garoto Maike, da base, como substituto direto.

Agora, Crespo poderá preservar Cédric Soares, por enquanto titular absoluto, quando for necessário sem o receio de acelerar o processo de maturação do garoto Maik, que aos poucos tem ganhado espaço no elenco profissional.

Crespo, aliás, aproveitará a Data Fifa de setembro para já integrar seu mais novo reforço aos trabalhos do São Paulo no CT da Barra Funda. O Tricolor volta a entrar em ação somente no dia 14 de setembro, contra o Botafogo, às 17h30 (de Brasília), no Morumbis, pelo Brasileirão.

