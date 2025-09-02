Raphinha chega à Granja Comary, e Seleção Brasileira tem o elenco completo à disposição

O atacante Raphinha, do Barcelona, se apresentou na Granja Comary, na madrugada desta terça-feira, para defender a Seleção Brasileira. Com isso, o grupo dos 24 jogadores convocados está à disposição do treinador Carlo Ancelotti.

Na tarde desta segunda-feira, o italiano comandou seu primeiro treino, com apenas 19 jogadores convocados. Desses, Lucas Paquetá, Samuel Lino e Jean Lucas se limitaram a exercícios regenerativos, já que atuaram no último domingo por seus respectivos clubes.

Alisson, Caio Henrique, Gabriel Magalhães, Raphinha e Gabriel Martinelli não participaram da atividade e chegaram à Granja Comary entre a noite de segunda-feira e a madrugada desta terça.

Calendário da Seleção Brasileira

Agora, Carlo Ancelotti terá dois treinamentos com o elenco completo para promover ajustes e definir a escalação da Seleção Brasileira antes do duelo contra o Chile. A partida acontece nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), pela 17ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

Por fim, o Brasil encerra sua participação na data-Fifa no dia 9 de setembro, terça-feira, às 20h30, quando visita a Bolívia, pela última rodada das Eliminatórias, no Estádio Municipal de El Alto.

Já garantida na Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira ocupa a 3ª posição, com 25 pontos conquistados.