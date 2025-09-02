Raniele tem lesão na coxa detectada e inicia tratamento no Corinthians

Nesta terça-feira, o Corinthians atualizou o quadro clínico do volante Raniele. O jogador, que deixou o clássico contra o Palmeiras com dores no último domingo, teve detectada uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda.

Segundo informações do clube, o jogador foi submetido a exames médico na última segunda, no dia seguinte ao Derby. Ele já iniciou o tratamento com o departamento de fisioterapia nesta terça. O Timão, como de costume, não divulgou prazo para o retorno do atleta aos gramados.

Panorama do DM

Com a contusão, Raniele se junta a André Carrillo entre os desfalques do Corinthians por problemas físicos. O meia peruano está entregue ao departamento médico por conta de uma cirurgia no tornozelo.

Em contrapartida, o técnico Dorival Júnior conta com possíveis retornos para o jogo de volta contra o Athletico-PR, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O atacante Yuri Alberto, em transição física, pode ser novidade.

Já o lateral direito Matheuzinho, baixa no Derby por uma sobrecarga na coxa, deve voltar a ficar à disposição. Do lado esquerdo, Matheus Bidu volta de suspensão e também reforça o time alvinegro.

O venezuelano José Martínez, embora esteja em reta final de recuperação de uma cirurgia na mão, ainda é dúvida. Isso porque, na véspera do duelo com o Furacão, ele entra em campo para defender a Venezuela pelas Eliminatórias. O goleiro Hugo Souza, que vive situação semelhante com a Seleção Brasileira, deve voltar de voo fretado ao Brasil para poder jogar.

O próximo desafio do Timão será o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil! ?#VaiCorinthians pic.twitter.com/rTyj1W1KcJ ? Corinthians (@Corinthians) September 2, 2025

Próximo jogo do Corinthians

O elenco do Corinthians se reapresenta nesta quarta-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, para dar início à preparação para o jogo contra o Athletico-PR. Dorival terá uma semana de treinos até o embate, agendado para quarta que vem, na Neo Química Arena, às 21h30 (de Brasília).

O treinador busca fazer algumas correções durante o período de data Fifa. Com a vitória de 1 a 0 na ida, em Curitiba, o Timão só precisa de um empate para avançar à semifinal. Já uma derrota simples, por um gol, leva o confrontos para os pênaltis, enquanto um revés por dois ou mais gols de vantagem elimina os paulistas.

O vencedor do duelo enfrenta na próxima fase da Copa do Brasil Cruzeiro ou Atlético-MG.