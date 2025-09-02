Sampaoli é uma boa para o Atlético-MG? Colunistas opinam

O retorno de Sampaoli é uma boa para o Atlético-MG? No De Primeira, os colunistas Paulo Vinícius Coelho e Yara Fantoni debateram a provável volta do argentino ao comando do Galo.

Na visão de PVC, Sampaoli é bom técnico, mas não pode ser visto como "milagreiro" para os problemas do Atlético. Para ele, a prioridade deve ser ajustar as contas para operar no azul.

O Sampaoli é um grande técnico. Por que então não se queria ele no primeiro momento? Porque se sabia que havia um desgaste, que há um desgaste — o Sampaoli chega e chega junto com ele o desgaste. Era aqui que estava o problema.

O Atlético precisa voltar a formar jogador porque vai ser a única forma de você arrecadar mais com vendas do que com compras. E aí fazer o clube arrecadar mais. O Atlético precisa parar de achar um santo milagreiro que hoje atende pelo nome de Jorge Sampaoli. E passar a trabalhar pra arrecadar mais do que gasta.

PVC

'Sampaoli conversou com Hulk e Junior Alonso', diz Yara

O retorno de Jorge Sampaoli ao Atlético-MG é praticamente certo, afirmou Yara Fantoni.

Segundo ela, Sampaoli tem o respaldo da torcida e já conversou com líderes do elenco do Galo, como o capitão Hulk, para amenizar qualquer tipo de resistência à sua chegada.

Está praticamente fechado. Faltam detalhes finais em relação a tempo de contrato. Teve realmente uma reunião entre a diretoria, a cúpula do Atlético, com staff e Sampaoli. Ele tem o interesse, ele quer voltar a trabalhar de uma forma mais rápida. Ele vê a estrutura do Atlético como positiva para isso. Existe uma grande pressão da torcida para que isso aconteça. E ele, paralelamente, também conversou com o Hulk e com o Junior Alonso.

Lembrando que o Sampaoli foi o treinador que montou o elenco do Atlético campeão. O Cuca chega depois, mas quem monta o elenco do Atlético campeão do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil é Jorge Sampaoli. Yara Fontani

"Por tudo que eu venho observando, minha opinião também, eu já até tinha falado isso semana passada, é pela escolha do Jorge Sampaoli. Estou com a torcida nessa", acrescentou.

