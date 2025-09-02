Topo

Portuguesa acerta renovação com promessa das categorias de base

02/09/2025 18h16

Nesta terça-feira, a Portuguesa anunciou a renovação de contrato com o meio-campista Rômulo, promessa das categorias de base. O jogador de 18 anos estendeu o vínculo com o clube até janeiro de 2027.

Destaque do elenco sub-20 na disputa do Campeonato Paulista da categoria, Rômulo ganhou espaço também no elenco profissional. Nesta temporada, o meia estreou pelo time principal na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, entrando em campo contra o Boavista.

"O Rômulo vem se destacando no Paulista sub-20 e, inclusive, chegou a ser relacionado para um jogo da Série D. Fico feliz com a renovação, que mostra que o nosso projeto está sendo atraente para os atletas", destacou Sérgio Guerrero, coordenador da base da Portuguesa.

