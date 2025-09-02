Topo

Remo anuncia grego que já jogou com Rivaldo; conheça Panagiotis Tachtsidis

Meia tem 34 anos e iniciou carreira como companheiro de equipe do brasileiro - Marco Luzzani/Getty Images
Do UOL, em São Paulo

02/09/2025 18h56

Depois de anunciar o lateral-esquerdo Jorge (ex-Palmeiras), o meia Nathan (ex-Grêmio e Atlético-MG) e o atacante português João Pedro, o Remo voltou a surpreender os torcedores com um reforço grego que já atuou ao lado de Rivaldo.

Quem é ele?

Panagiotis Tachtsidis foi oficializado como reforço do clube paraense. A investida foi a última da equipe da Série B na atual janela, que acaba nesta madrugada.

Nascido em Náuplia, na Grécia, ele tem 34 anos e é meia de origem. O jogador tem 1,93m e estava livre no mercado após deixar o CFR Cluj, da Romênia, no meio do ano.

O atleta surgiu no AEK, na temporada 07-08, e jogou ao lado de Rivaldo em seu primeiro duelo como profissional. Os dois atuaram juntos no duelo contra o Levadiakos, em janeiro de 2008. O brasileiro, aliás, marcou um dos três gols do clube de Atenas.

Tachtsidis fez carreira, de fato, no futebol italiano ao acumular passagens por times como Hallas Verona, Roma, Genoa e Torino. Ele foi convocado por sua seleção para a disputa da Copa do Mundo de 2014 no Brasil, mas não chegou a ser utilizado no torneio.

O meia passou a se aventurar por outros países a partir de 2021, quando defendeu as cores do Al-Fayha (Arábia Saudita) e do Khorfakkan (Emirados Árabes) antes de chegar ao CFR Cluj, sua última equipe.

O reforço europeu se junta a outros medalhões do Remo, que tem o goleiro Marcelo Rangel, o volante Cantillo e o atacante Pedro Rocha no elenco. O executivo de futebol também é famoso por grande parte dos fãs de futebol: Marcos Braz, ex-Flamengo.

