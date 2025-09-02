Topo

Palmeiras vence Corinthians em clássico de cinco gols pelo Brasileiro sub-17

02/09/2025 21h28

O Palmeiras levou a melhor sobre o Corinthians na noite desta terça-feira, em Santana de Parnaíba, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-17. O time alviverde ganhou o clássico por 3 a 2, com dois gols de Gustavo Froldi e outro de João Paulo. Augusto e Kevin Fernando diminuíram para o Timão.

Ambas as equipes foram a campo com escalações alternativas. Isso porque os dois clubes disputam o Mundial de Clubes da categoria, na Espanha.

Situação na tabela

Com o triunfo, o Verdão disparou na liderança do Brasileiro sub-17, com 40 pontos. A distância para o Athletico-PR, segundo colocado com um jogo a menos, é de oito. Já o time alvinegro fica estacionado na quarta posição, com 29.

Próximos jogos

O próximo compromisso do Palmeiras na competição será daqui a duas semanas. A equipe visita o Internacional no dia 16, a partir das 16h (de Brasília).

Já o Corinthians volta a campo um dia depois. O Timão vai até o Rio Grande do Sul para enfrentar o Juventude, às 15h.

