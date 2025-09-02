Palmeiras vai usar percentual de vendas para financiar Andreas, diz Lavieri

O Palmeiras vai bancar a contratação de Andreas Pereira só com percentuais de transações envolvendo jogadores que já nem estão no seu elenco, explica Danilo Lavieri no UOL News Esporte.

Segundo Lavieri, o Alviverde vai pagar os 10 milhões de euros por Andreas em quatro parcelas anuais, minimizando o impacto financeiro de curto prazo. O valor será coberto principalmente com recursos advindos de transferências de atletas negociados recentemente.

O Palmeiras vai ganhar um dinheiro com o Kevin, que estava no Shakhtar e foi vendido para o Fulham e o Palmeiras tem um percentual, o Palmeiras vai ganhar um dinheiro com o Gustavo Mancha, que estava no Fortaleza e também foi vendido para o Olympiacos, e o Palmeiras pode ganhar um dinheiro com a venda do Gabriel Silva, que é um atacante que ninguém mais lembra. Tem várias pequenas operações sendo feitas que podem chegar a 12 milhões de euros, de jogadores que já nem estão mais no Palmeiras.

"O Palmeiras já ultrapassou R$ 700 milhões em vendas e está chegando agora nos R$ 700 milhões em compra. Então, realmente é uma operação, para mim, muito boa, uma estratégia boa do Palmeiras", disse Lavieri.

O colunista aprovou o modelo do negócio e destacou que Andreas é um meio-campista "pronto".

"No projeto, é uma contratação certeira. O Palmeiras precisa de um camisa 8, ao menos para revezar com o Lucas Evangelista, e o Andreas Pereira é um grande camisa 8. É um jogador que chega num estágio diferente de outras contratações recentes do Palmeiras, um jogador que chega num momento mais pronto, um pouco mais rodado, perto dos 30 anos, já jogou na Europa, então é um cara que já tem até uma rodagem maior."

