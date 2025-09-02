Palmeiras termina temporada com pior aproveitamento no Derby na era Abel

O Palmeiras empatou com o Corinthians, neste domingo, por 1 a 1, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. Com o resultado, o Verdão terminou a temporada com o pior aproveitamento nos clássicos contra seu maior rival sob o comando do técnico Abel Ferreira.

Em 2025, sete Derbys foram disputados: três pelo Campeonato Paulista, dois pela Copa do Brasil e dois pelo Campeonato Brasileiro. Ao todo, o Palmeiras conquistou apenas uma vitória, além de três triunfos do Corinthians e três empates.

Assim, o Verdão terminou o ano com 28,6% de aproveitamento diante do rival, o pior desde a chegada do treinador Abel Ferreira, em novembro de 2020.

Abel Ferreira x Corinthians

Em 2020, Palmeiras e Corinthians se enfrentaram cinco vezes (duas vitórias, dois empates e uma derrota). O Verdão teve um aproveitamento de 53,3% sobre o rival.

Abel Ferreira comandou o Palmeiras em apenas uma dessas partidas. No seu primeiro clássico, o Alviverde goleou o Timão por 4 a 0, no dia 18 de janeiro de 2021, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque.

No ano seguinte, o Palmeiras teve 41,7% de aproveitamento sobre o Corinthians, em quatro jogos (uma vitória, uma derrota e dois empates). Em 2022, o Verdão teve seu melhor ano sobre o rival na era Abel Ferreira, com 100% de aproveitamento, em três partidas.

Nos três clássicos disputados em 2023, o Palmeiras teve 55,6% de aproveitamento (uma vitória e dois empates). Por fim, ano passado, a equipe do técnico Abel Ferreira teve 44,4% de aproveitamento diante do Timão em três partidas (uma vitória, um empate e uma derrota).

Ao todo, o técnico português comandou o Palmeiras em 21 duelos contra o Corinthians, com oito vitórias, oito empates e cinco derrotas, resultando em um aproveitamento de 50,8%.

Calendário do Palmeiras

Com a pausa para a data-Fifa, o Palmeiras volta a campo apenas no dia 13 de setembro, sábado, às 18h30 (de Brasília), quando recebe o Internacional, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque.

O Verdão é o 3º colocado, com 43 pontos conquistados. Por outro lado, o Colorado ocupa a 10ª posição, com 27 pontos.