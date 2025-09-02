Topo

Esporte

Palmeiras goleia Córdoba e mantém 100% de aproveitamento no Mundial sub-17

02/09/2025 18h04

Nesta terça-feira, o sub-17 do Palmeiras goleou o Córdoba, da Espanha, por 5 a 0, no Estádio Maria Dolores Jiménez Guardeño, em Córdoba, pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes da categoria. Ruan Yago, Wesley, Vinicius, Juan Gabriel e Juliano balançaram as redes para o Verdão.

A equipe do técnico Artur Itiro foi a campo com: Luiz Fernando; Niakson, Guilherme Lira, Fred e Kauã Nunes; Lucas Quitzau, Ruan Yago e Vinicius; Wesley, Lucas Gabriel e Kaique Gabriel. Pedro Henrique, Luis Pacheco, Luiz Santana, Derick, Eduardo, Juliano, Juan Gabriel e Thauan foram acionados posteriormente.

Com o resultado positivo, o sub-17 do Palmeiras somou a segunda vitória consecutiva e manteve 100% de aproveitamento no Mundial. Os Crias da Academia alcançaram os seis pontos e permaneceram na liderança do Grupo C da competição.

O sub-17 do Palmeiras volta a campo, agora, pela terceira e última rodada da fase de grupos do Mundial. O Verdão enfrenta o Real Madrid nesta quinta-feira, às 17h15 (de Brasília), no Estádio Pozoblanco, em Córdoba.

O Alviverde é bicampeão do Mundial sub-17, tendo conquistado a taça de forma consecutiva em 2018 e 2019. No primeiro título, as Crias da Academia do Verdão bateram o Real Madrid por 4 a 2, enquanto em 2019, venceram o Legánes, também da Espanha, por 2 a 1 na decisão.

Jogos do Palmeiras no Mundial sub-17

  • 01/09 (segunda-feira): Palmeiras (2) 2 x 1 (0) Real Betis-ESP - El Pandero

    Gols: Juan Gabriel e Juliano

  • 02/09 (terça-feira): Palmeiras (2) 5 x 0 (3) Córdoba-ESP - Maria Dolores Jiménez Guardeño

    Gols: Ruan Yago, Wesley, Vinicius, Juan Gabriel e Juliano

  • 04/09 (quinta-feira): Real Madrid-ESP x Palmeiras, às 17h15 (de Brasília) - Estádio Pozoblanco

